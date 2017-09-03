Çocuklar tarlada çalışmak yerine stop motion film çekiyor

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), üç yıldır sürdürdüğü “Eğlenceli Bilim Ege Köyleri”nde projesiyle yaklaşık 1300 öğrencinin hayatına dokunarak, çocukların yazın tarlada çalıştırılmasının önüne geçilmesine destek oldu. Tarlada çalışmak yerine bilimin eğlenceli yönüyle tanışan çocuklar, stop motion film çekmekten doğa deneylerine, seramik yapımından ritim tutmaya kadar birçok alanda yeteneklerini keşfediyor.

DİSK Genel-İş’in, “Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak” adlı raporuna göre, ülkemizde çalışan çocuk sayısı 2 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 tarihli raporuna göre ise tarımda çalışan çocuk işçilerin sayısı 399 bin. Bu, diğer sektörlerde çalışan çocuk işçilerin yüzde 44,7’sine denk geliyor. Ülkemizde bu rakamları tersine çevirmek için sürdürülen pek çok önemli proje var. ESİAD’ın 2015 yılında hayata geçirdiği ve “Eğlenceli Bilim Ege Köylerinde” adını verdiği projesi de bunlardan biri.

Projenin temel hedefi; Ege Bölgesi’nin köylerinde yaşayan çiftçi ailelerin çocuklarının erken yaşta tarlada çalışmasının önüne geçmeye destek olmak… ESİAD bu hedef için 9-12 yaş aralığındaki çocuklara eğlenceli yaz kampları düzenliyor. HighTouchHighTech programlarının Türkiye temsilcisi “Eğlenceli Bilim” işbirliğiyle hayata geçen bu kamplarda çocukların ders programlarını destekler nitelikte geliştirilen fen, matematik, spor, müzik ve dijital teknoloji alanlarda birçok farklı eğitim veriliyor. Çocuklar bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan yeteneklerini keşfediyor, sınırlarını zorluyor.

2015 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde pilot olarak başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar Denizli, İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’ın köylerinden yaklaşık 1300 çocuk “Eğlenceli Bilim”le tanıştı. Bu yıl Denizli’nin Acıpayam ilçesi Kuyucak köyünde yaşayan çocuklar da, tarlada çalışmak yerine bilimle tanışma şansı yakalayanlar arasındaydı. Çocukların eğlencesine, geçtiğimiz günlerde kampı ziyaret eden ESİAD Başkanı Fadıl Sivri de ortak oldu.

Ana odağımız bilim eğitimi

Sivri, kampı ziyaretinde yaptığı konuşmada, projede özellikle bilim eğitiminin odağa alındığını belirterek, şu noktaların altını çizdi:

“Son yıllarda dünya genelinde yapılan fen ve matematik becerilerinin ölçümlerinde çocuklarımızın desteğe ihtiyaçları olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte projemizin ana odağını bilim eğitimine aldık ve proje geliştiricisi ve yürütücüsü olarak dünyada bilim eğitimi alanında öncü olan HighTouchHighTech programlarının Türkiye temsilcisi ‘Eğlenceli Bilim’ firmasıyla işbirliğine gitmeye karar verdik. Bu programların uygulanması aşamasında 10 öğretmen, 2 ay boyunca köy okullarında çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Çocuklarımızın gelişimini gözlemliyorlar ve bu gelişimi projenin sürdürülebilirliği adına düzenli olarak raporluyorlar. Ben de bu ziyaretimizde çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı gördüm ve inanın çok mutlu oldum. Projenin hayata geçirilmesinde yerel yetkililer ile ailelerin çok büyük özverileri var. Onlara da ESİAD olarak bir kez daha çok teşekkür ediyorum.”

Tarım 4.0 vizyonuyla gelişeceğiz

Sivri, ESİAD olarak yeni dönemdeki önceliklerinden birinin, Tarım 4.0 vizyonu kapsamında Ege bölgesindeki tarımsal dinamiklerin Türkiye’nin uzun vadeli gelişim hedeflerine paralel olarak geliştirilmesini kapsadığını da vurguladı. Sivri, “Tarım 4.0 vizyonu bölgenin kendi tarımsal kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için gerekli olan altyapıyı sağlarken, bu verimliliği destekleyecek birçok projenin de hayata geçirilmesini hedefliyor. Çiftçilerimizin makro üretim süreçlerinde daha çok üretken hale gelmeleri için çalışırken, diğer yandan tarımsal üretimin iyi koşullarda yapılabilmesinin de elzem olduğunu biliyoruz” dedi.

ESİAD Başkanı Sivri’nin ziyaretinde projede emeği geçenlere plaket verilirken, çocuklar bilim kampındaki eğitim sürecinde yaptıkları çalışmaları ziyaretçilerle paylaştılar.