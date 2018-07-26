Çocuklar için ilham verici bir dijital deneyim: LEGO Life

Yaratıcılık, eğlence, öğrenme ve hayal gücü dendiğinde akla gelen marka LEGO, 13 yaş altı çocukların kullanımına sunduğu yeni sosyal medya platformu LEGO Life ile geliştirici ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Yeni platform, LEGO tutkunu çocukların yaratıcılıklarını ifade etmelerine, LEGO yapım parçalarıyla yaptıkları tasarımları paylaşmalarına, LEGO karakterleriyle etkileşimde olmalarına ve birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak tanıyor. Geçen yıl ABD, İngiltere, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerde başlatılan ilham verici deneyim, Temmuz ayı itibariyle LEGO Türkiye ofisi tarafından Türkiye’de aktif hale getirildi.

LEGO Türkiye ofisi, Ocak 2018 itibariyle Türkiye’ye ek olarak Yunanistan ve İsrail pazarlarını da yönetmeye başladı. Bu 3 pazarın dijital dönüşümü LEGO İstanbul Pazarlama ekibinin en önemli odak noktası olarak yer alıyor. LEGO Life’in hayata geçmesiyle birlikte bu konudaki ilerlemelerin daha da hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

LEGO Group adına konuşan Rob Lowe, yeni aplikasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, “LEGO olarak yaratıcı oyunu geliştiren dijital deneyimleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Pek çok çocuk, LEGO tasarımlarını ve hikayesini LEGO Life üzerinden akranlarıyla paylaşabilir. LEGO Life, çocukların dijital dünyada yaratıcılıklarını artırabilecekleri bir platform olarak öne çıkıyor” dedi.

Fiziksel ve dijital oyun arasında köprü kuruyor

LEGO Life, günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan sosyal ağların sahip olduğu özelliklere yenilerini ekleyerek fiziksel ve dijital oyun arasında bir köprü kuruyor. Milyonlarca LEGO sever çocuğun, LEGO Club Dergisi’nin “Cool Creations” bölümünde ve LEGO’nun web sayfasında yaptığı paylaşımlardan ilham alınarak geliştirilen LEGO Life, içerik açısından zengin ve dinamik bir sosyal medya platformu olarak ilgi çekiyor.

LEGO Life, çocukların en sevdikleri LEGO karakterlerini, özel içeriklerle, derinlemesine bir şekilde kişiselleştirmelerini sağlıyor. LEGO Life ayrıca, çocukların birbirleriyle LEGO hakkında iletişim kurabilecekleri, yapılan paylaşımlara yorum yapabilecekleri özel bir uygulama sunuyor.

Rob Lowe, “LEGO yapım parçaları için, çocukların kendilerini ifade etmek için kullandıkları küresel bir görsel dil diyebiliriz. Çocukların LEGO Life içerisinde güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan, etiketler ve deyimlerle desteklenen, tanınabilir emojilerden oluşan LEGO Emoji Klavye, bu kişiselleştirmeyi bir adım öteye taşıyor” dedi.

LEGO’nun dijital dünyadaki ilk girişimi olan ve içeriğinde pek çok sürpriz barındıran LEGO Life, diğer sosyal medya platformlarına benzer şekilde kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilmiş bir haber kaynağı sunuyor. Örneğin, çocuklar belirli hayvanlara, araçlara, karakterlere, belirli LEGO temalarına veya alakalı buldukları bölgesel konulara ayrılmış grupları izlemeyi seçebiliyor. LEGO Life çocuklara Master Wu, Emma ve LEGO BATMAN gibi karakterler aracılığıyla ilham veriyor.

Güvenlik ön planda

13 yaşından küçük çocuklar için güvenli bir sosyal ağ olan LEGO Life, kişisel bilgilerin, görüntülerin paylaşılmasını veya kullanıcıların birbirlerini tanımasına ve bulmasına izin verebilecek herhangi bir paylaşımın yapılmasını engelliyor. LEGO Life hakkındaki tüm içerik ve yorumlar, LEGO uzmanları tarafından takip ediliyor. Tüm moderatörler marka ve çocuk güvenliği eğitiminden geçiyor ve yapılan yorumlar sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

LEGO Life, iOS cihazlar için App Store’dan ve Android cihazlar için Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.