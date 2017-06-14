Çocuklar için 7 eğitici mobil uygulama

Birçok anne ve baba, akıllı telefonları ve tabletleri çocuklarından uzak tutmanın yöntemlerini arıyorlar. Oysaki çocukları teknolojiye esir etmeden, teknolojiden yararlanmak mümkün. Akıllı telefonların herkesin elinde olduğu bir çağda çocuk olsaydınız siz de gidip bahçedeki çamurdan oyuncak araba yapmaya kalkmazdınız.

Çocuğunuz için eğitici uygulamaları indirerek hem teknoloji düşmanlığınızı yenebilir hem de çocuğunuzun verimli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

1. Toca Band

Çocuğunuzun müziğe yetenekli olduğunu düşünüyorsanız bu uygulamayı mutlaka indirin. 16 komik karakter, gitar ve piyano gibi enstrüman seslerinin yanında kurbağa, ıslık, balon seslerini de çıkarabiliyorlar. Çocukların basit bir şekilde karakterleri yerleştirerek harmoni, ritim ve melodi üzerinde değişiklik yapabildikleri bu uygulama, yaratıcılığı fişekliyor.

2. Memori For Kids

Farklı zorluk seviyeleri bulunan uygulamada çocuklar değişik ögeleri birleştirerek hafızalarını güçlendiriyorlar. Zekâ gelişimine kart eşleştirmeli katkı.

3. Reading Raven

Çocukların İngilizce öğrenmesini sağlayan uygulama tüm dünyada oldukça popüler. Uygulamada sırt çantasında kitaplar taşıyan sevimli bir karga, harfleri, kelimelerin okunuşunu, basit cümleler kurmayı eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

4. Toca Builders

Legolarla oynamayı seven çocukların bayılacağı uygulamada farklı kontrol özelliklerine sahip 6 değişik karakter var. 3 boyutlu olarak görüntülenen legolarda renk ve otomatik kayıt seçenekleri de mevcut. Çocukların parça-bütün ilişkisini kavraması, yaratıcılıklarını geliştirmesi ve eğlenmesi için harika bir uygulama.

5. Paintbox

Tuvali dijitale taşıyan uygulama, çocukların resim yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Çocuklar fırça türlerini, renkleri, ışık ayarlarını istedikleri gibi seçip şaheserler yaratabilirler.

6. PopMath Lite

Matematikte zorlanan çocuklar için bu işi eğlenceli hâle getiren uygulamada renkli balonların üzerinde matematik işlemleri yer alıyor, balona dokunulduğunda doğru cevabın olduğu balon ile soru balonu eşleşiyor.

7. Shape Builder Preschool Puzzle

Puzzle, yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de harika vakit geçirme oyunudur. Çocuklar parça-bütün ilişkisini, problem çözmeyi, sabrın sonunun selamet olduğunu puzzle yaparak öğrenirler. Bu uygulamada parçalanmış ve renksiz ögeler renkli parçalarla birleştiriliyor. Puzzle tamamlandıktan sonra çıkan ses efektleri çocuğunuzun başka oyunlar oynarken taklidini yapmaya çalışacağı efektler olacak. Çok eğlenceli.

Bonus: Lalala

Okul öncesi çağdaki çocuklar için hazırlanmış uygulamada, başka yerde olmayan orijinal şarkılar, el işleri, eğlenceli video’lar, çocuğunuzla birlikte eğlenmenizi sağlayacak danslar mevcut. Hareket etme ve öğrenme odaklı bu uygulama, çocuğunuzu ekrana hapsetmez ve zengin aktivite içeriği ile müzik ağırlıklı gelişime olanak tanır.