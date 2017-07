Telefonla mükemmel fotoğraflar çekmek için 12 ipucu

Deniz, havuz, kum ve güneşin muhteşem buluşmalarıyla bezenmiş yaz tatillerinde cep telefonunuzla istediğiniz gibi fotoğraflar elde etmek için dikkat etmeniz gerekenleri bu mini rehberde toparladık.

Yeni nesil akıllı telefonların kameraları öylesine gelişti ki, devasa boyutlardaki DSLR fotoğraf makinelerini aratmayacak fotoğraf ve videolar çekmek mümkün oluyor. Elbette telefonunuzun kamera özellikleri ne kadar ileri olursa olsun, fotoğrafı çekenin de göz önünde bulundurması gereken bazı hususlar var. Bu yazımızda, cep telefonuyla fotoğraf çekerken dikkat etmeniz gereken 6 önemli adımı paylaşıyoruz.

1- Doğru anın fotoğrafını yakalayın

İyi bir fotoğrafın her zaman bir hikayesi vardır. Ve iyi bir hikaye için de macera gerekir. Bir obje/nesnenin (kent simgesi, dağ, okyanus) önünde duran klişe fotoğraflar çekmeyin. Bir hikaye anlatın. Etrafta dolaşın, içinizden geldiği gibi davranın, arkadaşlarınızdan siz bakmıyorken sizin fotoğrafınızı çekmelerini isteyin. Yeni nesil telefonlardaki hızlı odaklanma özelliği sayesinde ideal anı yakalayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde telefonun kamerası süper hızlı bir şekilde -0.2 saniyede- odaklanıyor ve en az kayıpla mükemmel anı yakalayabiliyorsunuz. Örneğin, takla atan birinin havadaki farklı pozlarını yakalamak mümkün oluyor. Ya da Bungee Jumping yaparken korkusuzluğun en güzel kanıtları olan fotoğraflar hızlı odaklanma özelliği olan telefonlarla çekilebiliyor.

2- Renk ayarlarını kullanmayı öğrenin

Birçok akıllı telefonun kendi fotoğraf ayarlarında da olan renk ayarları ile oynayarak fotoğrafınızı başkalaştırabilir ve farklı etkiler elde edebilirsiniz. Ayrıca bunun için geliştirilmiş uygulamalar içinden sizin beklentilerinizi karşılayacak programı da telefonunuzun uygulama merkezinden indirebilirsiniz.

3- Kompozisyonu dikkate alım

Doğadaki her şeyde olduğu gibi fotoğraflarınızda da mükemmel bir görünüm yaratmak isterseniz altın oran kuralına dikkat etmelisiniz. Birçok akıllı telefonda fotoğraf çekerken ekranın karelere ayrıldığını görürsünüz. Bu kareleri kullanın. Çerçevenizi 3’e bölün ve anlatmak istediklerinizi bu çerçeveyle sınırlandırın.

4- Fotoğraflara renk katan objeler kullanın

Fotoğrafın bir karakteri olması için ayrıntıları olmalı. Elinizdeki bir güneş gözlüğü, arka fonda yer alan hindistan cevizi ağacı, saçınızdaki manolya çiçeği fotoğrafa derinlik katarak, görenlere ne kadar heyecanlı bir yaz günü geçirdiğiniz duygusunu verir. Sahne malzemeleri eğlencelidir ama gereğinden fazla kullanmamak gerekir. Her fotoğraf için bir ya da iki obje yeterli olur, abartmayın.

5- Manuel ayarları öğrenin

Manuel netleme, ISO ayarları, kırmızı göz efekti, beyaz ayarı… Profesyonel fotoğraf makinelerine alışkınsanız sözünü ettiğimiz bu kavramlar size çok tanıdık gelecek. Ancak fotoğraf çekim deneyiminiz elinizdeki akıllı telefonlarla sınırlıysa bu ayarları öğrenmek için biraz zaman ayırabilirsiniz.

6- Bakış açınızı değiştirin

Telefonla fotoğraf çekerken en sık yapılan hatalardan biri hep göz seviyesini açı olarak almak. Bu nedenle bizim ne gördüğümüzü gösteren, hiçbir ince ayrıntısı olmayan fotoğraflar ile telefonun belleğini doldururuz. Oysa bakış açımızı değiştirirsek, fotoğraflarda ne gibi farklar yaratacağını görürüz.

7- Işığa dikkat edin

İster profesyonel bir makine ile isterseniz akıllı telefonla çekiyor olun; fotoğrafta yaratmak istediğiniz etkiyi en iyi veren öğelerden biri de ışığın kullanımıdır. Eğlenceli bir bahar gününü bol ışıklı bir mekanda fotoğraflayabilir, puslu bir günde çektiğiniz karanlık şehir fotoğrafları ile hüzünlü bir görünüm elde edebilirsiniz. Doğal ışığa göre fotoğrafınızın kompozisyonunu belirleyebilecekken, kendi ışık kaynaklarınızla da farklı efektler elde edebilirsiniz.

8- Selfie’ler için güzellik modunu kullanın

Selfie’leri kimsenin bakmadığı zamanlarda çekebildiğimiz, suçluluk yaratan bir şımarıklık olarak görmeye başladık. Bununla yüzleşin ve turkuaz mavisi denizin ve palmiye ağaçlarının renkli arka planı ile birleşen güneşten yanmış yüzünüzün esprili bir fotoğrafı, binlerce manzara fotoğrafından daha fazla şey hissettirecektir. Dahası, basit bir bir saniyelik selfie “saçlarım güzel mi?” veya “yüzüm çok mu parlak” gibi sorular nedeniyle en az beş dakikanızı alır. Fakat telefonların artık çoğunda bulunan güzellik modu sayesinde bunların hiçbiri için endişelenmenize gerek yok.

9- Zamanlamaya dikkat edin

Yaz tatilinin her günü, her saati ve her dakikası saf güneş ışığıyla dolu ve mükemmel olabilir. Fakat söz konusu fotoğrafçılık olunca, zamanlama çok önemli. Yaz fotoğrafı çekmenin en iyi zamanı sabahın erken saatleri ya da akşamüstüdür. Gün doğumundan hemen önce ya da gün batımından hemen sonra fotoğrafçılık için “altın saatler”dir. Günün bu saatlerinde güneş en güzel halindedir ve bu saatlerde çekilen fotoğraflar neredeyse sihirli ışık özelliğine sahiptir.

10- Çekimden sonra düzenleme yapın

Fotoğrafları çeker çekmez hemen paylaşma isteğinizi bastırmanızı öneririz. Fotoğraf kısa bir sür beklesin ve onu daha iyi hale getirebilecek birkaç düzenleme tekniğini deneyin; biraz değişiklik basit bir fotoğrafı bir başyapıt haline getirebilir. Telefonunuzun dahili uygulamasının yanı sıra, fotoğraflarınıza farklı efektler katmak ve incen ayarlarını yapmak için pek çok uygulama mevcut.

11- Çekim aparatları kullanın

Piyasada akıllı telefonlar için geliştirilmiş birçok çekim aparatı olduğunu hatırlatalım. Daha iyi görseller ve farklı bakışlar elde etmek için telefonunuzla uyumlu objektiflerden yararlanabilir, tripod, monopod gibi aparatları telefonunuzu sabitlemek için kullanabilirsiniz. Özellikle yetersiz ışıkla çekeceğiniz fotoğraflarda sabitleyici aparatlar büyük iş görecektir.

12- Telefon kamerasını silin

Cep telefonları sürekli elimizde ve haliyle tozlanıyor, yağlanıyor, nemleniyor, parmak izi kalıyor. Fotoğraf çekmeden önce lensinizi temizlemeniz, fotoğraf kalitesine elbette bi katkı sağlayacaktır. Bunun için bir gözlük bezini kullanabilirsiniz.

Bonus: Fotoğrafı çekeyim derken anı yaşamayı kaçırmayın

Son ama en az diğerleri kadar önemli olarak, bir anlık duraklamayı ve zihinsel bir anlık fotoğraf çekmeyi asla unutmayın. Yazlar hızla akıp giderken, moda değişir ve fotoğraflar kazayla kaydettiğiniz yerden silinebilir. Ama kendi belleğiniz her daim canlı kalır; üstelik belleğinizde filtreye de ihtiyaç yok.