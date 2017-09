Cep Telefonuyla Kullanmalık Cep Yazıcısı: HP Sprocket

Her şey dijital ama hâlâ bazı şeyler için basılı versiyona ihtiyaç duyuyoruz. Fotoğraf konusunda da günümüzde basılıya dönüş başladı. Tabi bu nostaljiyi yaşamak için fotoğraf stüdyosuna gitmek gerekmemeli. Kendiliğinden basma özellikli makinaların yanı sıra, akıllı telefonunuzdan anında baskı alabilen yeni cep boyutunda fotoğraf yazıcıları da boy gösterdi. Bunlardan biri olan HP Sprocket, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı ve kısa süre içinde GittiGidiyor mağazalarında satışa çıkacak.

Yaşadığınız unutulmaz anların sadece online ortamda saklanmasını bir zorunluluk olmaktan çıkaran cep yazıcılar, kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerden bluetooth bağlantısı ile her an her yerden fotoğraf basma olanağı sunuyor. HP, fotoğraf baskısı almanın en keyifli ve renkli yolunu sunan HP Sprocket Fotoğraf Yazıcı’sını piyasaya sürdü.

Cebe sığan, taşınabilir yazıcı: HP Sprocket

Şık ve kompakt tasarımı ile her yere taşınabilen HP Sprocket sayesinde arzu edilen her fotoğraf 5×7,6 cm boyutlarında anında basılabilir; filtreler, çerçeveler, emojiler, metinler ve birbirinden renkli daha fazla seçenekle kişiselleştirilebilir. Baskısı alınan fotoğraflar ise kağıdın yapışkanlı arka yüzü sayesinde arzu edilen her yerde süsleme ve dekorasyon amaçlı kullanılabilir.

Anılarımızın telefonlarda kalmayıp fotoğraflara dönüşmesini sağlayan Sprocket, fotoğraf karesinde ölümsüzleşen en değerli anlarınızı daha da renklendirmenizi sağlayan ve size özgü kılan benzersiz bir aksesuar.

Ürün özellikleri

• iOS ve Android üzerinde ücretsiz olan HP Sprocket App, kullanıcıların akıllı telefon ve sosyal medya fotoğraflarını renkli çerçeveler, yazılar, çıkartmalar, filtreler ve daha fazlasıyla kolayca özelleştirmelerini sağlıyor.

• Sprocket ile 5×7,6 cm boyutlarında baskısı alınan fotoğraflar su geçirme özellikte; lekelenmeye ve yırtılmaya karşı dayanıklı. Üstelik, baskı kağıtlarının yapışkanlı arka yüzü sayesinde istenilen her obje fotoğraflarla süslenebilir.

• Kullanıcılar akıllı telefonları ve tabletleriyle hemen hemen her yere taşınabilir cep boyutundaki yazıcılara Bluetooth bağlantısı sayesinde bağlanabilir.