Cep Telefonlarını Gözle Kontrol Etmek Mümkün Olacak

Her ne kadar küresel büyük rakipleri kadar ülkemizde, Avrupa’da ve Amerika’da çok tanınmasa da, Çin’in ve dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri ZTE. Çinli telekom şirketi, geliştirdiği teknolojilerle de adından söz ettiriyor. Şirketin son olarak üzerinde çalıştığı ve Kickstarter üzerinden üzerinden görücüye çıkardığı Hawkeye adlı teknoloji sayesinde cep telefonlarını gözle yönetmek mümkün olacak.

ZTE’nin Project CSX adını verdiği telefonun ekranını Hawkeye teknolojisi sayesinde gözle aşağı ve yukarı kaydırmak mümkün olacak. Bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen özel telefon, orta fiyat segmentinde konumlandırılacak. ZTE Hawkeye sayesinde, ekranında aşağı ve yukarı kaydırmanın yanı sıra, telefonu yönetmek ve bazı uygulamalardaki özel fonksiyonları kullanmak da mümkün olacak.

Şirketin araştırma ekibi tarafından henüz geliştirilme aşamasında olan ZTE Hawkeye’nin üzerinde çalıştığı telefon 5,5 inç boyutunda Full HD ekrana sahip olacak. Qualcomm’un Snapdragon 625 işlemcisiyle gelmesi beklenen Project CSX, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Telefonun arka kısmında 12 ve 13 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera olacak. Ön bölümdeki selfie kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak.