Casper Nirvana C900 dizüstü bilgisayar ile sınırları kaldırın

Casper, şık bir tasarım ile güçlü donanım özelliklerini bir araya getiren yeni modeli Casper Nirvana C900’ü dizüstü bilgisayarı tanıttı. Intel’in 7. Nesil Corei7-7700HQ işlemcisini kullanan bilgisayar aydınlatmalı klavye, NVIDIA GeForce GTX1050 ekran kartı ve SSD M2 Sata gibi özellikleriyle en zor işlerin bile üstesinden geliyor.

Casper’ın Nirvana ailesine yeni katılan modeli C900, tasarım ve performans tutkunlarının hayallerini gerçekleştiriyor. Intel 7. Nesil Corei7-7700HQ işlemci, 2400 mHzDDR4 RAM, NVDIA GeForceGTX1050 2GB GDDR5 128Bit ekran kartı, SSD M2 Sata depolama desteği, 15.6 inç Full HD 1920×1080 piksel ekran, Sound BlasterSes Sistemi, aydınlatmalı klavye gibi özelliklere sahip olan model, performans sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Güçlü donanım özellikleri

Intel 7. Nesil Corei7-7700HQ işlemci ile donatılan Casper Nirvana C900, 3.80 GHz’e ulaşan performans sunuyor. Bu güçlü işlemci ile aynı anda birçok işlem yapabilen dizüstü bilgisayar NVIDIA GeForce GTX1050 2 GB GDDR5 128 Bit ekran kartının da desteği ile performans anlamında sınırları kaldırıyor. Bu güçlü işlemci ve güçlü ekran kartına ek olarak bilgisayarda kullanılan DDR4 2400 MHz RAM de performansın katlanmasına yol açıyor.

Full HD yani 1920×1080 piksel çözünürlük sunan 15.6 inç ekran da kullanım zevkini artırırken, dizüstü bilgisayarın depolama biri olarak SSD M2 Sata seçilmesi performansın daha da artmasını sağlıyor. Seçimli olarak 128, 256 ya da 512 GB olarak alınabilen bu depolama birimi, dökümanlara anında erişim sağlaması ve hareketli parça içermemesinin yanı sıra doğrudan ana karta bağlı çalışmasıyla performansa ihtiyacı olan kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Tasarım öğeleriyle zenginleştirilen bir bilgisayar

Casper Nirvana C900 sadece donanım anlamında değil tasarımıyla da dikkat çekici bir bilgisayar. Metal gövdesiyle şık bir tasarım sunan Nirvana C900, özel lacivert gövde rengi ile sınırları zorluyor. Ergonomik ve aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan bilgisayar, gece kullanımlarında konfor sunuyor.

Fiyat performans oranı yüksek bir model olan Nirvana C900, Sound Blaster Ses Sistemi ile yüksek bir ses performansı da sunuyor. Oyun tutkunlarından performans arayan tasarımcılara kadar birçok alanda beklentileri karşılayabilen bir bilgisayar olan bu yeni model ile her türlü yazılım rahatlıkla çalıştırılabiliyor.

Casper Nirvana C900 Teknik Özellikler