Careem’in kaptanlarıyla fark yaratacak

Türkiye’deki faaliyetlerine bu sene başında İstanbul’da başlayan Körfez Bölgesi’nin lider araç çağırma uygulaması Careem, işe alım sürecinde belirli testlerden geçirdiği güvenilir kaptanlarıyla büyümeye devam ediyor.

Körfez Bölgesi’nin önde gelen araç çağırma servisi Careem, işe alım sürecinde belirli testlerden geçirdiği ve yeterlilik sertifikası istediği güvenilir kaptanları ile hem sunduğu hizmet kalitesini arttırıyor hem de kullanıcılarına daha güvenilir bir hizmet sunuyor.

Son üç ayda kaptan ve araç filosunu üç katına çıkaran Careem, talep artışının yoğun olduğu dönemlerde kaptanlarına verdiği bonuslar ile iş motivasyonunu artırarak talebi karşılıyor.

Türkiye’nin bütün büyük şehirlerinde aktif olmayı planlayan Careem, İstanbul’dan sonra açılmayı planladığı diğer şehirlerde de istihdama katkıda bulunarak kullanıcılarına sadece bir kaç dakika uzaklıkta olmayı hedefliyor.

Kaptanlara yeterlilik sertifikası

Hizmet kalitesini, güvenilirliğini ve bilinilirliğini artırmak için işe alım sürecinde kaptan adaylarını belirli testlerden geçiren Careem, psikoteknik raporu, sağlık raporu, ehliyet, GBT, adli sicil kaydı ve yolcu taşımacılığı ile ilgili temel bilgilere sahip kişilerin alabildiği SRC belgesi gibi gerekli belgeler, raporlar ve testler tamamlandığında kaptanlarına yeterlilik sertifikası veriyor. Yeterlilik sertifikasını alan kaptanlar, uygulamalı eğitim, temel müşteri hizmeti eğitimi ve google maps eğitimlerini tamamlandıktan sonra kullanıcılara sadece birkaç dakika mesafedeki yerlerini alıyorlar.

7/24 canlı destek

Kaptanlarına sunduğu 7/24 kaptan destek özelliği ile olası sorunların önüne geçmeyi amaçlayan Careem, kaptanlarına her an canlı destek hizmeti veriyor. Türkiye’nin en düşük komisyon oranlı araç çağırma platformu olma özelliğini bulundurarak, kaptanlara en kazançlı yolculuk imkanı sunmuş oluyor. Kaptanlara özel, araç bakımı, temizliği gibi yetkili servislerden özel indirimler, teşvik primleri, kaptanlara uygulama üzerinden bahşiş, yolcuyu puanlayabilme gibi kolaylıklar da Careem’in kaptanlarına sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.