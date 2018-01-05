Careem’de artık sarı taksi de var

Türkiye’deki faaliyetlerine geçen yıl İstanbul’da başlayan bölgenin lider araç çağırma hizmeti Careem, 8 kişilik VIP araçlardan oluşan “Konfor” seçeneğinin yanı sıra “Taksi” ürününü de kullanıcılarına sundu. Careem Taksi “Hemen” yolculuklarında ve nakit seçeneğiyle kullanılabiliyor.

Türkiye pazarına özgü talep ve dinamiklere uygun yenilikçi çözümler üreten Careem, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Careem, 8 kişilik VIP araçlardan oluşan “Konfor” seçeneğinin yanı sıra anlık olarak araç çağırma olanağı sunan “Hemen” özelliğiyle ve nakit ödeme seçeneğiyle oluşturulacak yolculuklarda geçerli Careem Taksi ürününü kullanıcılarına sundu. Türkiye’de son üç ayda araç filosunu 6 katına çıkararak ulaştırma sektörünü geliştirmeyi amaçlayan Careem, filosuna kattığı taksilerle de istihdama katkı sağlamaya devam edecek.

Taksi hizmeti ile kullanıcılarına alternatif bir ulaşım seçeneği daha sunduklarına vurgu yapan Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, “Hemen yolculuklarında, nakit ödeme seçeneğiyle sunduğumuz Careem Taksi alternatifiyle kullanıcılarımız Careem’in yolculuk kalitesini sarı taksilerde de deneyimleyebilecekler. Bizim için hem yolcularımız, hem de kaptanlarımız için güvenlik her zaman ön planda bulunuyor. Mesafe ve zaman fark etmeksizin uygulama içinden çağıracakları taksilerle ulaşımlarını gerçekleştirebilecek olan kullanıcılarımız aynı zamanda yolculuklarından sonra yolculuk yaptıkları taksi şoförünü puanlayabilecek ve ihtiyaç duyduğunda da 7/24 sunduğumuz çağrı merkezi desteğinden de faydalanabilecek. Çağrı maskeleme özelliğimiz taksilerde de geçerli. Aynı zamanda taksi yolcularımızda yolculukları esnasında “rotayı paylaş” seçeneğiyle yolculuk güzergahlarını yakınları ile paylaşabilecekler” dedi.

7/24 çalışan çağrı merkezi

Daha iyi bir yaşam sunma yolunda çalışmalarını sürdüren Careem, uygulama içindeki “Bize Ulaş” seçeneği ile yolculuk sırasında ve yolculuktan sonraki 1 saat içinde kullanıcılarına direkt olarak müşteri hizmetlerine ulaşma imkanı sağlıyor. Bize Ulaş alanından yazılan mesajlar da günün 24 saati takip edilerek, Careem’in profesyonel operasyon ekibi tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca kullanıcılar 7/24 müşteri hizmetleri özelliği ile canlı telefon desteğini her zaman alabiliyor.