Careem, çağrı maskelemeyle güvenliği artırıyor

Güvenlik alanında sunduğu çeşitli özelliklerle ön plana çıkan Körfez Bölgesi’nin lider araç çağırma uygulaması Careem, geliştirdiği “çağrı maskeleme” özelliğiyle kullanıcılarına telefonlarını gizli tutarak araç çağırma fırsatı sunuyor.

Körfez Bölgesi’nin önde gelen araç çağırma servisi Careem, kullanıcıların gizliliğin daha sıkı korunması talebine cevaben yeni çağrı maskeleme özelliğini devreye soktu. Bu özellik Careem kullanıcılarına telefon numaralarını kaptandan gizleme seçeneği sunarak müşteri gizliliği ve güvenliğine yeni bir katman ekliyor.

Çağrı maskeleme, yüz tanıma teknolojisi gibi Careem tarafından yakın geçmişte uygulamaya konulan bir dizi güvenlik özelliğinin en sonuncusu olan bu özellik, Careem’in en güvenilir araç çağırma uygulaması seçeneği haline gelme kararlılığını güçlendiriyor.

Güven eksikliği, CIGI-Ipsos Global’in Internet Emniyeti ve Güven 2017 ismiyle gerçekleştirdiği ankete göre, gerçekten de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da insanların e-ticaret platformlarından uzak durmalarının temel nedenlerinden biridir.

Rapor, güven eksikliğinin bölgedeki tüketicilerin yüzde 49’unun çevrimiçi ürün ya da hizmet satın almamasının en önemli nedenlerden biri olduğunu gösteriyor. Çağrı maskeleme özelliği devredeyken, kaptan telefon ekranında kullanıcının gerçek telefon numarası yerine sadece şifreli bir numara görecek ve bu şekilde müşterinin kişisel verileri tamamen güvenli kalarak açığa çıkmamış olacak.

Careem’in bir diğer güvenlik özelliği ise kullanıcılar, “Rotayı paylaş” seçeneğini tıklayarak yolculuğun harita üzerinden takip edilmesi için bir yakınıyla yolculuk akışını paylaşabiliyor. Bu sistemle Careem’e binilen andan itibaren varış noktasına ulaşana kadar tüm yolculuk, bir kişi tarafından takip edilebiliyor.

Careem’in önceliği gizlilik ve güvenlik

Careem’in kurucu ortağı ve CEO’su Mudassir Sheikha, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda müşterilerimizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, Careem olarak bir numaralı önceliğimiz” dedi.

Sheika sözlerine şöyle devam etti: “Mahremiyetlerinden ödün vermeden hayatlarını kolaylaştıran teknolojileri kullanıcılarımıza sunmak odaklandığımız alanlardan biri olmaya devam edecek. Careem’in binlerce kadının tercih ettiği seyahat yoldaşı haline geldiği belli pazarlara özgü sosyal ve kültürel özellikleri göz önüne alırsak, çağrı maskelemesi gibi özellikler müşterilerin hizmetlerimize olan güven ve itimat düzeyini artıracak ve böylece daha huzurlu seyahat etmelerini sağlayacaktır.”

Sheika, “Yerli bir marka olarak Careem, faaliyet gösterdiğimiz pazarlara özgü talep ve dinamikleri başkalarına nazaran daha iyi anlıyor. Amacımız yalnızca kullanıcılarımızın ihtiyaç ve arzularına yanıt vermekle kalmayıp, aynı zamanda ve her zaman kültürel değer ve normlara saygılı, yerelleştirilmiş çözümler sunmaktır.” diye ekledi.