Öncü teknoloji şirketlerinden Cardtek Holding’in yeni CEO’su sektörün deneyimli isimlerinden Turgut Güney oldu. Finansal teknolojiler alanında 25 yıllık deneyime sahip olan Güney’in liderliğinde Cardtek globalleşme sürecine hız verecek.

Uluslararası çapta yenilikçi ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek Holding’de CEO’luk görevine Turgut Güney atandı. Finansal teknolojiler alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle Güney, 17 Nisan 2017 tarihi itibarıyla şirketin yeni yatırımlar, uluslararası iş ortaklıkları ve globalleşme stratejisine liderlik edecek.

Bilgi teknolojileri, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin en deneyimli isimlerinden Güney, daha önce Akbank’ta Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu. 1992-1997 arasında ABD’de çeşitli danışmanlık pozisyonlarında görev yapan Güney, Akbank öncesi Türk Ekonomi Bankasında Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği lisans mezunu olan Güney, ABD Southern Illinois Üniversitesi’nden Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahip.