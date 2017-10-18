Cardtek Çözümleri Las Vegas’taki Money 20/20’de

Ödeme teknolojilerinde Türkiye’nin en önemli firmalarından Cardtek, bu yıl da dünyanın en büyük ödeme sistemleri etkinliği Money 20/20’de standıyla yer alıyor. 22-25 Ekim’de, Las Vegas’ta düzenlenen etkinlikte Cardtek, Akıllı Şehirleşme Çözümleri, Dijital Cüzdan Platformu, e-Ticaret’te EMV uygulamaları ve Donanım Çözümleri alanındaki teknolojisini ve deneyimini uluslararası sektörün liderleriyle paylaşacak.

Ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümleri ile Türkiye pazarının lider fintech şirketi Cardtek, Akıllı Şehirleşme Çözümleri, Dijital Cüzdan Platformu, ödeme donanım çözümlerini 22-25 Ekim 2017 tarihlerinde, Las Vegas’ta düzenlecek olan Money 20/20 etkinliğinde uluslararası sektörün beğenisine sunacak.

85 ülkeden 4.500 katılımcı şirket ve aralarında 1.700’ü aşkın CEO ve üst düzey yöneticinin de bulunduğu 11.000’den fazla ziyaretçinin katıldığı Money 20/20, dünyanın en büyük yenilikçi ödeme ve finansal hizmetler etkinliği olarak biliniyor.

Ödeme sistemleri geliştirme alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Cardtek, etkinlik boyunca öncü çözümlerini katılımcılarla paylaşacak. Şirket, etkinlikte açık ve kapalı uçlu ulaşım çözümleri, otomatik ödeme toplama sistemi (AFC) ve EMV Kernel çözümleri başta olmak üzere Akıllı Şehirleşme Çözümleri’ni tanıtacak.

Aynı zamanda araç-içi ödeme, giyilebilir cihazlar, güvenli mağaza çözümleri ve sadakat yönetimi programlarını kapsayan Cardtek’in Dijital Cüzdan Platformu ve donanım çözümlerine dair yenilikler, etkinlik alanında ziyaretçilerle paylaşılacak. Üst düzey yöneticileri ve alanında uzman ekibiyle etkinlik boyunca Cardtek, kurumların etkin maliyet yönetimi, siber tehdit yönetimi ve yenilikçi, patentli tasarım ve mühendislik aracılığıyla uluslararası standartlarla uyumlu projelere imza atma stratejilerini paylaşacak.

Şirket aynı zamanda Haziran 2017’de Dubai’de lanse edilen, NXP Semiconductors ortaklığıyla gerçekleştirilen dünyanın ilk ulusal mobil cüzdanı projesi ve Temmuz ayında hayata geçen Hindistan’ın ulusal akıllı kart standardı Rupay sertifikalı bankacılık sistemleriyle entegre ilk ulaşım kartı projesinde stratejik çözüm ortağı olarak yer aldı.

Akıllı Şehirleşme alanının bu öncü çalışmalarından elde ettiği deneyimle Cardtek, Money 20/20’de, 1529 numaralı stantta ziyaretçilerini kabul edecek.