Cardtek Akılı Şehir Çözümleri ile Montreal’deki Küresel Toplu Taşıma Zirvesi’nde

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından düzenlenen Global Public Transport Summit bu yıl Kanada’nın Montreal kentinde gerçekleştirilecek. Cardtek toplu taşımaya yönelik akıllı çözümlerini, giyilebilir cihazlar üzerinden ödeme, temassız ödeme çözümleri ve mobil cüzdan uygulamalarını fuarda sergilemeye hazırlanıyor.

Montreal’de düzenlenecek UITP Küresel Toplu Taşıma Zirvesi 2017, bu yıl da dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcının akınına uğrayacak. 15-17 Mayıs 2017’de, 40 ülkeden 280 şirketin ürün ve çözümlerini sergileyeceği fuarı 11 binden fazla profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor Ulaşım sektörünün bu en önemli etkinliğine katılacak olan Cardtek, ulaşımda kapalı ve açık devre yazılım çözümlerinin yanı sıra POS terminalleri ve mobil biletleme çözümlerini de #2E106 numaralı standında tanıtacak.

Uluslararası tecrübesiyle eksiksiz bir transit çözüm sağlayıcı konumunda olan Cardtek, İzmir’in toplu ulaşım kartı “İzmirimKart“ı yenilikçi bir teknolojik altyapıyla geliştirdi ve bu kartı gelişmiş bir ödeme platformuna dönüştürerek çok daha geniş yelpazede kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Hindistan’da toplu ulaşımda yeni bir sayfa açılmasında önemli rol oynadı ve Banglore’da otobüslerde kartlı kullanıma geçilmesini sağlamakla kalmayıp hem temaslı hem temassız kartların kullanıma başlamasını sağladı. Yakın zamanda Cardtek teknolojisi ile Kochi’de de metrolarda temaslı-temassız banka kartları geçerli olacak.

Tüm bu deneyimleri ışığında, mevcut hizmet ve ürünlerini potansiyel müşterilerine fuarda tanıtacak olan Cardtek, bu alandaki çözümlerini dünyanın diğer metropollerine taşımayı hedefliyor ve sahip olduğu mühendislik gücünün yanı sıra, güçlü çözüm ortaklıklarıyla rekabet avantajını her geçen gün artırıyor.

Montreal’de gerçekleştirilecek Küresel Toplu Taşıma Zirvesi’nin, Cardtek çözümlerini tanıtma konusunda önemli bir fırsat olduğunu belirten Cardtek Akıllı Şehirler ve Ulaşımdan Sorumlu Genel Müdürü Serdar Altuncu, “Şehir yaşamının en önemli dinamiklerinden biri olan toplu taşıma, günümüzde önemli bir dönüşüm süreci içinde. Hem taşıma araçları, hem de ulaşım sistemleri gelişen teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Akıllı ulaşım teknolojilerinin arkasında dinamik ücret hesaplamaları, bunların arka planında da yönetimi ve bankacılık sistemi ile entegrasyonu, ulaşım operatörlerinin kendi ücret toplama sistemi gibi ayrıntılar yatıyor ve Cardtek akıllı şehirler kapsamında ulaşımda işin bu kısmını üstlenmiş durumda. Geliştirmiş olduğumuz teknoloji, dünyanın en büyük şehirlerinin toplu ağlarında uygulanabilecek kapasiteye sahip. Yeni dönemde kullanıcılar tek-dokunuşla, sorunsuz, güvenli ve hızlı ödeme yapmak istiyor. Cardtek’in toplu taşımaya yönelik giyilebilir (bileklik) cihazlar üzerinden ödeme, temassız ödeme çözümleri ve mobil cüzdan gibi alanlardaki ürünlerinin büyük ilgiyle karşılanacağını düşünüyoruz” dedi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinde genel eğilim, mevcut sistemlerin iyileştirilmesinden ziyade, tamamen akıllı çözümlerin getirilmesi yönünde. Bu noktada Cardtek’in uçtan uca çözümleri ve uzmanlığı öne çıkıyor.

Kuzey, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden yoğun katılım beklenen Toplu Taşıma Zirvesi’nde Cardtek’in temassız biletleme çözümleri belediyelere ve şirketlere demo ortamında detaylı biçimde anlatılacak.