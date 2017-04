Canon’un cebe sığan yeni zum canavarı: PowerShot SX730 HS

Canon, seyahat serisinin yeni ince süperzum modeli PowerShot SX730 HS’yi tanıttı. Pantolon cebine sığabilen model, saniyede 5.9 kare sürekli çekim yapabilirken 40X optik, 80X ZoomPlus imkanı sunuyor. Bluetooth özelliğiyle fotoğraf makinesi çantanızda dururken cep telefonundan fotoğraflara bakabilirsiniz.

Canon, seyahat serisine yeni bir ince ve güçlü süperzum fotoğraf makinesi olan PowerShot SX730 HS modelini ekledi. Cebe sığan tam donanımlı bir kompakt cihaz olan PowerShot SX730 HS’de 20,3 MP CMOS sensör ile DIGIC 6 işleme gücü birleşiyor. Böylece 5,9 kare/sn’de sürekli çekim yapma kapasitesine sahip oluyor. İster spontane sokak performansları, ister ilk kez keşfe çıktığınız şehirlerin hareketli pazar ortamları, ister göz alıcı gün batımı veya manzara çekimleri olsun, PowerShot SX730 HS tüm maceralara ayak uyduran mükemmel bir seyahat yoldaşı.

Hem yakın hem uzak çekim için

Geniş açı, 40x optik zum lensi ve 80x ZoomPlus kapasitesi sunan PowerShot SX730 HS hem yakın hem de uzaktan çok yönlü çekim yapmak için ideal. Sadece 39,9 mm kalınlığında olan ve sırt çantanızın yan cebine veya kot pantolonunuzun cebine rahatlıkla sığan bu fotoğraf makinesi, hareket halinde çekim yapmak için ideal bir seçenek. 0,12 saniyelik yüksek AF hızları ve 8 modlu Akıllı IS ve video çekiminde 5 eksenli geliştirilmiş Dinamik IS kapasitesi ile fotoğraflarınız ve Full HD videolarınız, çevrenizdeki ortamdan veya elinizden kaynaklanan sarsılmalara rağmen her zaman kusursuz bir şekilde odağa alınır ve dengeli olur.

Instagram için kısa video modu var

PowerShot SX730 HS’nin hareket halinde hemen ve kolayca kullanabileceğiniz Yaratıcı Çekim Moduyla fotoğraf makinesi çektiğiniz görüntüye farklı filtre ve efektler uygulayarak otomatik olarak beş ek versiyon üretir ve size konunuzu çekmek için yeni ve beklenmedik yollar sunar. Hızlı ve ağır çekim dahil farklı oynatma seçenekleriyle dört veya beş saniyelik Full HD klipler kaydeden Kısa Video Klip moduyla Instagram™ Story çekimlerinize yaratıcılık katabilirsiniz. Fotoğraf makinesinin büyük, eğilebilir, 7,5 cm LCD ekranıyla, en zorlayıcı açılardan dahi çekim yapabilir, kompozisyonlarınızda yaratıcı olabilirsiniz. Ayrıca tarih damgası özelliğini kullanarak dünyanın dört bir yanında yaptığınız keşiflerin her anını doğru bir şekilde belgeleyebilirsiniz.

Cebe anında bağlantı!

Wi-Fi bağlantısı ile anında cep telefonunuza bağlanabilir ve ister uzaklardaki bir ülkenin tapınağına yaptığınız ziyaret ister size yakın bir şehirdeki hafta sonu tatili olsun, sizin için en anlamlı anları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bluetooth® bağlantısını¹ kullanarak fotoğraf makinesi ile akıllı telefon arasında sabit bağlantı kurabilir, makineniz çantanızda dururken fotoğraflarınıza akıllı telefondan bakabilirsiniz. Bluetooth® bağlantısı¹ sayesinde uzaktan kumandalı çekim de yapabilir, özellikle grup özçekimleri yaparken bu özellikten yararlanarak grup çekimlerinize tüm yeni arkadaşlarınızı dahil edip hiçbirini unutmazsınız. Ayrıca Camera Connect Uygulamasını kullanarak, akıllı telefonunuz üzerinden alınan GPS verileriyle çektiğiniz tüm fotoğraflarınızın konum bilgilerini kolayca eşitleyebilir, nereye giderseniz gidin maceralarınızın yerini tam olarak gösterebilirsiniz.

Temel özellikler