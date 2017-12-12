Canon’la fotoğraflanmayı bekleyen yepyeni bir yıl geliyor!

2018’e sayılı günler kala sevdiklerinize anlamlı ve şık olduğu kadar eğlenceli bir hediye almayı düşünüyorsanız Canon’un sunduğu seçenekler tam size göre.

Sevdiklerinizin en güzel ve özel anlarını ölümsüzleştirmeleri için Canon’un; CP 1200 Selphy, Canon EOS M10 fotoğraf makinesi, PIXMA TS5050 en güzel hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Yepyeni bir yıla daha “merhaba” demek için artık sayılı günler var. Canon, 2018’in en güzel ve özel anlarını hayallerinizin ötesinde bir güzellikte görüntülemeniz için birbirinden farklı seçenekler sunuyor. Canon’un; CP 1200 Selphy, Canon EOS M10 fotoğraf makinesi, PIXMA TS5050 yılbaşı için en güzel hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Albümlerinizi hazırlayın

Değer verdiklerinize yeni yılda bir fotoğraf stüdyosu armağan etmeye ne dersiniz? Çantanızda bile taşınabilecek boyutta tasarlanmış olan CP 1200 Selphy ile istediğiniz an doğrudan fotoğraf makinesinden, USB veya hafıza kartından baskı alabilmeniz mümkün. Şık, yenilikçi ve kullanıcı dostu tasarıma sahip fotoğraf yazıcısı Canon Selphy CP 1200 ile 1 dakikadan kısa sürede, stüdyo kalitesinde baskı alabilirsiniz. Yeni yıla girerken yaşayacağınız huzur, neşe ve güzel sürprizlerle dolu anlara özel albümünüzü şimdiden hazırlayın.

Canon Selphy CP 1200: 550 TL

Fotoğraf meraklıları için eşsiz seçenekler

Fotoğraf çekmeyi seven ve geliştirmek isteyen sevdikleriniz için en güzel yeni yıl hediyesi şüphesiz Canon EOS M10 olacak. Güzel, kolay ve yaratıcı kontrol imkanı sağlayan, değiştirilebilir lense sahip Canon EOS M10; DSLR performansını zahmetsiz taşınabilirlikle bir araya getiren kompakt sistem fotoğraf makinesi olarak da dikkat çekiyor. Canon EOS M10’nun selfie’ler için 180˚ eğilebilen 3,0 inç sezgisel dokunmatik ekranıyla en özel anlarınızı kolayca kaydedebilirsiniz.

Canon EOS M10: 1570 TL

Yeni yılda, evde renkli yazdırma, kopyalama ve tarama işlemlerini zahmetsizce yapabilmeyi sağlayan PIXMA TS5050’de Canon’un sunduğu eşsiz yılbaşı hediye seçeneklerinden biri. Kolayca ayarlanabilir ön panel ve 7,5 cm LCD ekranı sayesinde tarama, kopyalama ve yazdırma işlevlerine hızlı bir erişim sunan PIXMA TS5050 evde 40 saniyeden kısa bir sürede çerçevesiz fotoğraf baskısı almaya olanak tanıyor. Küçük, ince ve yer tasarrufu sağlayan tasarıma sahip PIXMA TS5050, akıllı cihazlar veya bilgisayardan dahili wifi özelliği sayesinde kolaylıkla işlem yapabilme imkanı sunuyor. Kare fotoğraf kağıtları ile de en iyi kalitede fotoğraf baskısı alınması mümkün oluyor.

PIXMA TS5050: 350 TL

Kare Fotoğraf Kağıdı: 35 TL