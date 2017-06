Canon’la dünyayı gezmek için son hafta!

Canon, Türkiye’nin de dahil olduğu 19 ülkede, kazanan kişinin dünyayı gezeceği ‘Live For The Story’ kampanyasında başvuruları almaya devam ediyor. Herkesin, çektiği herhangi bir fotoğrafla Instagram üzerinden katılabileceği yarışmayı kazanan kişi, uçak bileti ve konaklamanın yanında her ay 1.500 Pound harçlık alarak dünyayı gezebilecek. Başvuru için son gün 28 Haziran!

Canon, Türkiye’nin de dahil olduğu 19 ülkede çok özel bir ödüle sahip fotoğraf yarışmasında başvuruları almaya devam ediyor. Fotoğraf makinası veya herhangi bir cihazla herhangi bir yerde çektiği fotoğrafı Instagram üzerinden paylaşanlar arasından bir kişi ‘365 gün yaz’ isimli yarışmanın kazananı olacak ve tüm yıl yazın peşinde koşabilecek. Canon, ‘Live For The Story’ kampanyasıyla her fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Katılım Instagram üzerinden

İnsanları kendi hikayelerini bulmaya özendirecek fotoğraflara sahip olduğunu düşünen adaylar, en unutulmaz yaz hikayelerini @canoneurasia ve #LiveForTheStory etiketleriyle Instagram’da paylaşarak başvuracak. Yarışmaya katılmak için fotoğrafın altına en fazla 50 kelimelik bir kısa hikaye yazılacak. Yarışmaya katılım hakkı 28 Haziran’da sona erecek. Bu ödül için başvurular Lenny Kravitz’in kızı ve oyuncu, prodüktör, müzisyen, hikaye anlatıcısı Zoe Kravitz ile bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Yazın peşinden koşacak

Başarılı olan aday dünyanın dört bir yanına seyahat ederek yaz mevsiminin peşinden koşacak, Lizbon’dan Melbourne’e, Rio de Janeiro’dan Barselona’ya kadar istediği şehirleri dolaşarak kendi yaz hikayesinin küratörlüğünü yapacak. Başvurular hikaye anlatma yeteneği, görsel çekicilik, orijinallik ve ilham kaynağı olma gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilecek. Şanslı kişi tur boyunca ilham verici hikayeler bulmak için özgürce kendi rotasını çizecek, çektiği fotoğraf ve hikayeleri yine Instagram üzerinden dünya ile paylaşacak.

Her ay 1.500 pound harçlık alacak

Şanslı kişi, toplam 33 bin Euro’luk bütçe ile ödüllendirilecek. Ödül dünya çapında, kendi ülkesine dönüş de dahil olmak üzere,7 adet ekonomi sınıfı uçuş biletini kapsıyor. Talihli kişi 6 destinasyonda 2’şer gecelik konaklama ve seyahat ettiği her ay için 1.500 Pound harçlık almaya da hak kazanıyor. Ayrıca kapsamlı bir seyahat sigortası da yapılıyor.