Canon Selphy CP 1300 İle Fotoğraflarınızı Her Yerde Anında Bastırın

Çağımız selfie çağı. Herkes kendini en güzel halinde görmek istiyor. Ama bu muhteşem anları bastırmak hem maliyet hesabı hem de fotoğraf stüdyosuna gidecek zaman bulunamadığından sürekli erteleniyor. Fotoğraf kaineleriyle kullanıcılar için bambaşka bir yere sahip olan Canon, ultra kompakt yazıcısı SELPHY CP 1300’ü tanıttı.

Fotoğraf stüdyosunda basılmış gibi kaliteli fotoğraflarla anıları ölümsüz kılmak için tasarlanan SELPHY CP1300 yazıcı, kullanıcıların akıllı telefonları veya fotoğraf makinelerinden bağlanarak doğrudan baskı almalarına da olanak tanıyor.

Her anı yakalanan bebekler, en güzel selfieler ve mutlu anların tamamı cep telefonlarının hafızalarında ya da bilgisayarlarda bastırılmayı bekliyor. Çekilen fotoğraf sayısı arttıkça fotoğraf stüdyosuna gidip bastırma fikri ertelendikçe erteleniyor.

Canon SELPHY CP 1300 yazıcı bu önemli ihtiyaç için pazara sürülüyor. Yeni şık yazıcı kullanıcıların evlerinde veya dışarıdayken, istedikleri her yerden dahili Wi-Fi bağlantısını kullanarak fotoğraf baskısı almalarını sağlıyor.

Kullanımı kolay olan yazıcı, size pek çok sonlandırma ve 8,1 cm eğilebilir LCD ekranı sayesinde rahat izleme ve boyut seçeneği sunarak baskılarınızda daha yaratıcı olmanızı sağlıyor.

60 saniyeden kısa süre içinde

Boya Uçunmalı baskı teknolojisinin kullanıldığı SELPHY CP 1300, her rengin yaklaşık 256 gölge tonunu basabilir, bunun sonucunda da kullanılabilecek renk olasılığını toplamda 16,3 milyona kadar çıkarak baskılarda canlı, gerçek yaşamdakine benzer tonlamalar elde edilebilir.

Tek bir tuş dokunuşuyla, kağıt veya mürekkep değiştirmeye gerek kalmadan, parlak veya yarı mat baskı sonlandırma seçenekleri arasından seçim yapmak mümkün. Sadece 47 saniye içinde yıllarca solmadan korunabilen, kahve damlalarına ve parmak izlerine karşı dayanıklı, sanki stüdyoda basılmış gibi profesyonel kalitede güzel fotoğraflar elde tutulabiliyor.

Evde vesikalık çekmek mümkün

Yazıcı, kullanım kolaylığını ve kaliteyi daha da artırmak için fotoğraflarda fonu ve konuyu otomatik olarak algılayıp, paraziti kaldırıp renkleri güçlendiriyor ve ortaya son derece net ve parlak baskılar çıkartıyor.

Yüz Çerçevesi Kılavuzu ve önceden belirlenmiş 43 farklı boyut seçeneği ile kolayca vesikalık fotoğraf yazdırılabiliyor ve kesim rehberleri net kenarlar elde etmeyi garantilediği gibi israfı da önlüyor. Kullanışlı SD yuvası sayesinde başka bir cihaza tek bir fotoğraf bile göndermeden sorunsuz bir şekilde baskı alınabiliyor.

Yüksek kapasiteli bir pil paketi eklentisiyle çantanızda dolaştıracağınız kadar da hafif SELPHY CP 1300’ü yanınızda aile partilerine götürebilir, karışık baskı alabilir, çok sayıda fotoğrafı başka gruplarla paylaşabilir, eşsiz kolajlar yapabilirsiniz.

Yaratıcı baskı tekniği

Baskı seçeneği sayısı SELPHY CP 1300’ü yaratıcı baskılar almak isteyen kullanıcıların birinci tercihi haline getiriyor. Kartpostaldan, kredi kartı boyutuna ve mini çıkartmalara kadar yazıcı, ister kolajlar hazırlayarak ister doğum günü kartlarına çıkartmalar ekleyerek kullanıcıların baskılarda yaratıcı olup kendi tarzlarını konuşturmalarına olanak tanıyor.

Fotoğraf kabini efekti ile özgün fotoğraf şeritleri yaratabilir, Instagram’ın klasik kare formatında baskılar alabilir, üç renk seçeneğiyle sunulan yazıcı evinizin vazgeçilmez parçası haline getirebilirsiniz.