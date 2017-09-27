Canon Oce Colorado 1640, Türkiye’ye geliyor

Canon’un, zamanla yarışan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirdiği ileri teknoloji baskı makinesi ‘Oce Colorado 1640, Ekim ayında Türkiye’ye geliyor. Canon patentli yeni UV jel teknolojisinin ilk kez kullanıldığı rulodan ruloya baskı makinesi Colarado 1640’’ın lansmanı ise 4 – 8 Ekim 2017 tarihleri arasında Printtek Baskı Teknolojileri ve Kağıt Fuarı’nda gerçekleştirecek.

Canon teknolojinin hızlı ilerleyişi ve ‘zaman’ın değerinin hayattaki her şeyin önüne geçmesiyle, çağa uygun, UV Jel teknolojisiyle çalışan ilk baskı makinesi Oce Colorado 1640’ı Türkiye’ye getiriyor. Zamanla yarışan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak Canon’un geliştirdiği ‘Oce Colorado 1640’ın Türkiye lansmanı ise 4 – 8 Ekim 2017 tarihleri arasında TUYAP’ta yapılacak olan Printtek Baskı Teknolojileri ve Kağıt Fuarı’nda gerçekleştirecek.

Canon patentli UV Jel teknolojisi, baskının anında kurumasını sağlıyor ve ekstra bir laminasyon işlemine gerek kalmadan kullanıma hazır hale getiriyor. Canon UV Jel baskı yapılan yüzeye hızlı tutunması ve hızlı kuruması sayesinde teslimat sürelerini kısaltarak zamandan tasarruf sağlıyor.

Canon’la geleceğe dönüş

Canon’un tüm baskı makinelerinde iddialı olduğu pürüzsüz ve yüksek görüntü kalitesine ek olarak, endüstriyel hız ilkesi ile geliştirilen Oce Colorado 1640, LED’li kurutma sistemi ile buharlaştırmalı kurutmaya ihtiyaç bırakmayarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

Uçtan uca verimlilik için PSP (Baskı Hizmeti Sağlayıcıları) tek bir cihazla birçok farklı uygulama üretmek, işletim maliyetlerini düşürmek, anında kurutma özelliği ile verimlilikte artış, sınırlanamaz baskı hızı ile Oce Colorado 1640, bilişim çağının en akıllısı, en hızlısı ve en dayanıklısı.

Canon UV Jel teknolojisi