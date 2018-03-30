Canlı destek sistemi JivoChat, Türkiye pazarında

Müşteri hizmetleri hemen her sektörde büyük önem taşır ve idare etmesi zordur. Özellikle her geçen gün aldığımız online hizmet sayısı artıyorken, müşteri hizmetlerini ve ilişkilerini yönetmek de giderek zorlaşıyor. Düşünün, orta boyutta bir e-ticaret sitesi bile günlük binlerce sipariş alabiliyor. Bunca kaosun arasında da kargomuz postalanmadığında veya ödemede bir arıza çıktığında sorunu halletmek için destek@xsirketi.com adresinden mail beklemek de sinir bozucu oluyor hâliyle.

İşte canlı destek yazılımları da bu karmaşa içerisindeki sistemi yönetebilmek için kullanılıyorlar. Aynı bir dükkana girmişsiniz gibi bir çalışan sizi karşılayıp alışverişiniz boyunca size rehberlik edebiliyor. Modern tasarımı, %100 Türkçe olması, satış ve dönüşüm oranlarını artırmaya odaklı zekice özellikleriyle JivoChat biraz daha fazla dikkat çekiyor.

JivoChat’in aynı zamanda mobil uygulaması ve WordPress eklentisi de mevcut. Burayı tıklayarak kurulum hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bloglarında e-ticaret’e dair faydalı makaleler de bulabilirsiniz.

Geçen senenin e-ticaret rakamlarına göre:

E-ticaret platformlarındaki sepetlerin %67’si, satın alma işlemi yapılmadan iptal ediliyor. Yani tüketici 3 düşünüp 1 alıyor da diyebiliriz.

Tüketicilerin %51’i, bir işletmenin 7/24 açık olması gerektiğini düşünüyor.

Tüketicilerin %42’si canlı sohbet talep ediyor ve canlı sohbet üzerinden işlem yapan müşterilerin %92’si memnun olarak ayrılıyor.

Hâl böyleyken, internetten üzerinden satış yapıp da canlı destek sistemi kullanmayan işletmeler, çağın hızına ayak uyduramıyor da diyebiliriz aslında.

JivoChat, müşteri hizmetlerini iyileştirmenin yolunun satış deneyimini iyileştirmekten geçtiğini düşünüyor. E satış deneyimi iyileşince, hâliyle bu da dönüşüm oranlarına ve satış rakamlarına yansıyor. Bunun için JivoChat’in sağladığı özelliklere bir bakalım:

Satış kanallarınızı tek bir platformda toplayabilirsiniz

Jivo ile Facebook Messenger, Viber ve Telegram mesajlarınızı tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Tüm diğer popüler kanallar da yolda…

E-mail trafiğinizi yönetebilirsiniz

E-mail adresinizi Jivo’ya atayarak gelen tüm isteklerinizi, e-postalarınızı ve mesajlarınızı Jivo uygulaması üzerinden görüntüleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

Ziyaretçilerinizi izleyip akıllı tetikleyicilerle müşteriye çevirebilirsiniz

JivoChat’in akıllı tetikleyicileri sayesinde ziyaretçilerinize adeta gerçek bir mağazadaymış hissi yaşatabiliyorsunuz. Örneğin, siteniz üzerinden ayakkabı satıyorsunuz. Ziyaretçileriniz “satın al” butonuna basana kadar ne istediklerinden haberiniz olamıyor. Fakat JivoChat’e sahipseniz akıllı tetikleyicilerinizi şu şekilde ayarlayıp, ziyaretçilerinizin her birini potansiyel müşteriye dönüştürebilirsiniz:

Eğer ziyaret edilmiş sayfaların sayısı 2’den fazla ise ve bulunulan sayfa “tenis raketleri” ise ve sayfadan geçirilen süre 10 saniyeden fazla ise şu mesajı göster:

Ziyaretçilerinizden anlık çağrı istekleri alabilirsiniz

Gerek mobil gerek masaüstü cihazdan sitenizi ziyaret eden potansiyel müşterileriniz tek bir tıkla sizden çağrı talebinde bulunabilirler. Siz veya müşteri hizmetleri çalışanlarınız uyanık olduğu sürece mağazanız asla kepenk kapatmıyor yani anlayacağınız.

Otomatik çeviri yardımı alarak yabancı müşterilerinizle de konuşabilirsiniz

Jivo, tam 20 dilde hızlı bir şekilde otomatik çeviri yapabiliyor. Böylece yabancı ziyaretçilerinizi de potansiyel müşterilere çevirebiliyorsunuz.

Hazır Yanıtlar belirleyerek müşteri hizmetinde hız kazanabilirsiniz

İsterseniz Jivo’da daha önce gönderdiğiniz mesajlara veya önceden hazırladığınız kalıp mesajlara kısayollar atayarak müşterilerinizle hiç vakit kaybetmeden iletişime geçebilirsiniz.

İşaretçilerle ziyaretçilerinize mağaza turu attırabilirsiniz

Ziyaretçilerinizle bire bir konuşmadayken web sitenizdeki göstermek istediğiniz belirli bir ögeyi işaretleyebilirsiniz ve hatta “işte aradığınız ürün” diyebilmek için oraya bağlantı verebilirsiniz.

E-ticaret’le uğraşan herkesin ortak derdi düşük dönüşüm oranları ve müşteri memnuniyeti sağlayamama aslında. Müşteri hizmetleri zaten bir kaosken, anlık iletişime geçememe bu işi kabus hâline getiriyor. Zira biz müşteriler, her istediğimizin anında önümüze konmasını talep ediyoruz. JivoChat canlı destek sistemi sayesinde sitenizdeki bütün ziyaretçilerinizle canlı sohbet ederek bu sorunların üstesinden gelebileceksiniz.

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda da müşteri hizmetlerinde kalite standartlarını belirleyen ekiplerinden 7/24 hizmet alabiliyorsunuz. Şuradan JivoChat’e kaydolabilirsiniz. İlk 14 gün deneme sürümünden sonra birçok özelliği kısıtlansa da, fiyatları da piyasaya göre son derece hesaplı.