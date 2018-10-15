Son dönemin önemli online oyun akımlarından birinin gelişmesinde POBG ve Fortnite’ın önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Tüm zamanların en iyi aksiyon serisi Call of Duty de oyuna katıldı! Ödüllü geliştirici Treyarch ile hazırlanan Black Ops 4, oyunseverlerle buluştu!

Call of Duty’nin 200 milyonu aşan global oyuncu kitlesiyle en çok oynanan serisi, Call of Duty: Black Ops 4 ile geri döndü. Call of Duty: Black Ops 4, çok oyunculu oyun deneyimini hiç olmadığı kadar zenginleştiriyor.

Üç farklı modda sınırsız heyecan!

Call of Duty: Black Ops 4’ün üç farklı oyun modu bulunuyor; Multiplayer, Zombies ve Blackout. Multiplayer, Black Ops serisinin bugüne kadarki en taktik içeren, takım tabanlı çalışmaları cesur, oturmuş bir mücadele sunuyor. Silah kontrolleri, muharebe akışı, sağlık yenileme ve oyuncu hareketlerindeki bir dizi yeniliğin yanı sıra ikonik Pick 10 sisteminin geri dönüşünü de içeriyor.

Black Ops 4, oyuncuların sadece tek başına güçlü olmalarına değil, birlikte çalışan bir ekip olarak yıkıcı olmalarına olanak tanıyor. Yeni başlayan ve geri dönen oyuncuların her birini kendi benzersiz ekipmanlarına ve oyun tarzlarına uyumlu kombinasyonlar sunuyor.

Üç ayrı Zombies deneyimi

Orijinal Call of Duty Zombies’in 10’uncu yıldönümünü kutlarken, Call of Duty: Black Ops 4, tarihinde en büyük ilk gün teklifine sahip tamamen yeni bir Zombies deneyimi ilan etti. Lansmanda üç ayrı Zombies deneyimi bulunuyor: IX, Voyage of Despair ve Blood of the Dead. Bugüne kadarki en özelleştirilebilir eylemle, mod, topluluk zorluklarını oluşturmak ve tamamlamak için yeni sistemler ve oyuncuları bağlamak için tasarlanan sosyal sistemleri tanıtıyor.

Call of Duty: Black Ops 4, Black Ops imzasıyla sunduğu Blackout moduyla tüm oyunlarda, karakterleri, yerleri, silahları ve ekipmanları bir araya getiren, tamamen ‘geride kalanlar’ için bir oyundur. Blackout kara, deniz ve hava taşıtlarını barındırıyor. Mason, Reznov ve Woods gibi kampanya karakterleri de dahil olmak üzere çeşitli yeni ve klasik oynanabilir karakterler sunuyor.

Zombie karakterler için Richtofen ve Takeo gibi karakterlerin yanı sıra Crash, Battery ve Seraph gibi uzmanlara yer veriliyor. Genişleyen Blackout haritasının karşısında – Call of Duty tarihinin en büyüğü – Nuketown,Firing Range, Raid, Cargo ve daha fazlası gibi hayran favori haritalarından esinlenilen yerlerde savaşacaklar.

Lansman, tüm modlarda sürekli yayın sonrası içerik akışı ve PlayStation’da ilk kez oynanabilecek güçlü bir etkinlik takvimi ile tüm topluluk için çeşitli ücretsiz içerik barındıran Call of Duty: Black Ops 4’ün başlangıcıdır.

Call of Duty: Black Ops 4 edition’ları