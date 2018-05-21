Kimola’ya 1 Milyon TL Yatırım Dopingi

2014 yılında, büyük veri alanında metin verisi işlemek üzerine şirketleşen Kimola, tüketici iç görüleri üreterek, reklamverenlerin daha etkili stratejiler geliştirmesini ve satışlarını artırmasını sağlayan analitik ürünüyle StartersHub, 500 Startups ve Melek Yatırımcı Uğur Şeker’den toplam 1 milyon TL yatırım aldığını duyurdu. Ekip, 3 ay içerisinde Türkiye’nin ilk Tüketici İçgörü Platformu’nu açmaya hazırlanıyor.

Nike, Japan Tobacco International, IPSOS, BPN İstanbul, Wanda gibi sektörün önemli marka ve kurumlarına hizmet veren Kimola’nın yapay zekası üzerine kurulu analitik ürünü, markaların, araştırma şirketlerinin ve strateji odaklı ajansların tüketici gruplarını daha iyi anlamasına, satış kanallarının stratejilerini oluşturmasına destek veriyor. StartersHub XO 2017 programından başarıyla mezun olduktan sonra post-seed yatırım turunu kapatan ekip, 3 ay içerisinde hazırlıklarını tamamlayıp, Türkiye’nin SaaS modeliyle satış yapacak ilk “Tüketici İçgörü Platformu”nu erişime açacak. Bu sayede reklamverenler, araştırmak istenilen kitle sayısına göre paketlerden birini seçerek, 10.000 kişilik bir araştırmayı 3 saniye içerisinde alabilecekler.

Tüketicinin alışkanlıklarını daha iyi analiz eden şirketlerin, rekabette bir adım öne geçtiğini hatırlatan StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, Kimola’nın gerçekleştirdiği ileri düzey analizlerin her sektörde katma değer yaratacağını söyledi ve ekledi: “Rekabetin hızla arttığı sektörlerde ayakta kalmanın yolu müşteriyi daha iyi anlamaktan geçiyor. Kimola’nın yerli Ar-Ge çalışmalarıyla hayata geçirdiği hizmet, tek tıkla müşteri içgörüsü temin etmeyi mümkün kılarak yeni bir sayfa açıyor. StartersHub olarak, Kimola ekibini büyüme yolculuklarında desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.”

Türkiye’den Global’e

Türkiye’de kurulan ve global hedefleri olan Kimola için, 500 Startups İstanbul’un Genel Müdürü Rina Onur, “Kimola’nın yapay zeka tabanlı teknolojisinin dünyada büyük ilgi göreceğini düşünüyor ve bu genç ekibi desteklemekten heyecan duyuyoruz.” diyerek, teknoloji ve ürün odaklı şirketin, hızla büyüdüğünü ifade etti.

Kimola’nın yeni platformuyla birlikte, herhangi bir hedef grubunundavranış ve tercihlerine göre tüketici içgörüleri edinmek mümkün olacak. Kullanıcılar, hiçbir araştırma uzmanlığına sahip olmadan, Kimola’nın yapay zekasının yardımı ile bir arayüzde “modaseverler” “fast-food gençliği” “sporla ilgilenenler” “müzikseverler” “diziseverler” gibi hedef grupları oluşturabilecek ve bu kitlelerin demografik yapılarından, ilgi alanlarına, hangi televizyon dizilerini izlediğine, hangi markalar, ünlüler, fenomenler ile etkileşime girdiğine dair verilere ulaşabilecek. Hızla değişen trendlerin, gerçek zamanlı takip edilmesini sağlayacak Analitik ürünü, Türkiye’de hizmet veren global müşterisi tarafından daha iyi satış noktası segmentasyonu için “2017’nin başarılı örnek uygulama”sı olarak belirlendi.

Farklı hedef gruplarına dair tüketici içgörüleri alınmasını sağlayacak Kimola Analitik servisinin canlı demosuna web sitesi üzerinden ulaşılabilir. http://kimola.com