BTK’dan siber saldırı açıklaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından (BTK), 74 ülkeye yayılan, az da olsa Türkiye’yi de etkisi altına alan zararlı yazılım ‘WanaCrypt0r 2.0 Saldırısı’na yönelik, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kriz masasının aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü ve gerekli önlemleri aldığı bildirildi.

Dünya çapında etki eden, 74 ülkeye yayıldığı bilinen zararlı yazılım siber saldırısının, az da olsa Türkiye’yi de etkisi altına aldığı belirtilen açıklamada, yaşanan sıkıntıların fidye yazılımı bulaşması ve yayılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM’un, twitter hesabından da saldırıya dair şunlar paylaşıldı:

​”Dünya genelinde Phishing e-postaları ile bulaştırılan Wannacry Ransomware, SMB zafiyetinden faydalanıp iç ağda yayılabiliyor. Güncel olmayan sistemlerde Microsoft dosya paylaşım servisi SMB için MS17-010 güncellemesi gerekiyor. USOM tarafından SMB zafiyetiyle ilgili yayınlanan 21 Mart tarihli bildirimin incelenmesi tavsiye olunur, ‘https://www.usom.gov.tr/tehdit/177.html’. USOM zararlı bağlantılar listesini güvenlik cihazlarında tanımlamanız önemle tavsiye olunur. Antivirüslerin güncellenmesi ve merak uyandıran Phising emaillerine yönelik kullanıcıların dikkatli olması önemle tavsiye olunur. Fidye yazılımının bağlantı kurmaya çalıştığı yurt dışı adresler USOM tarafından da altyapı seviyesinde engellenmektedir.”

Gökhan Say’dan konuyla ilgili açıklama

Innovera Genel Müdürü Gökhan Say da konuya dair bir basın açıklaması gönderdi. Say, yaşananlarla ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: