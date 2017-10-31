Bosch’tan yapay zekalı güvenlik kameraları

Bosch’un yeni AUTODOME IP 4000i ve 5000i kameralarındaki dahili zeka, güvenlik ötesi uygulamaları ayrı bir boyuta taşıyor. Yeni kameralar yalnızca video görüntüleri yakalamak ve kaydetmek yerine, video görüntülerine anlam ve kurgu katmak için meta veriler oluşturuyor.

Güvenlik önlemleri söz konusu olduğunda, kameraların yüksek kaliteli görüntü vermesi en önemli özellikler arasında yer alıyor. Güvenlik personelinin, hızlı bir şekilde tepki vermesi ve gerekli önlemleri alması için tüm bilgileri büyük bir titizlikle görmesi gerekiyor. Peki ya hareketli bir nesne kameranın görüş alanından çıkarsa? Bosch Güvenlik Sistemleri’nin bu soruya cevap olarak PTZ kameralardan oluşan AUTODOME IP Ailesini geliştirdi.

Pan (Çevirme), Tilt (Eğme) ve Zoom (Yakınlaştırma) (PTZ) kameralarından oluşan AUTODOME IP ailesi, kullanıcının, ilgili kişilerin hareketlerini, sabit bir kameranın görüş alanından daha yüksek hızda olsa bile manuel olarak izlemesini sağlıyor.

Dahili video analizinin standart hale getirilmesi, video kameraların kullanımını yepyeni bir boyuta taşıyor. Bosch’un yeni AUTODOME IP kameraları kaydedilen tüm video görüntülerine meta veri ekliyor. Bu veriler, ön tanımlı kriterler karşılandığında veya güvenlik ötesi bir kullanım söz konusu olduğunda kullanıcıları otomatik olarak uyararak güvenliği artırıyor. Örneğin: daha akıllı ve etkili park etme için trafik kurallarının uygulanması, yasaklı park alanlarına ilişkin kuralların uygulanması, yanlış yöne giden araçların tespit edilmesi ve kullanım verileri (otoparka giren ve otoparktan ayrılan araçların sayısı) sağlanması gibi konularda Bosch’un yeni AUTODOME IP kameraları ideal kullanım imkanı sağlıyor.

Dahili Essential Video Analytics, AUTODOME kameralarının gördüklerini anlamalarını mümkün kılıyor. Yeni kameralar böylece yalnızca video görüntüleri yakalamak ve kaydetmek yerine, video görüntülerine anlam ve kurgu katmak için meta veriler oluşturuyor. Nesneleri algılamanın yanı sıra boyut, hız, şekil, yön ve renk gibi ilişkili veriler de sağlıyorlar. İnsan, araba, bisiklet, motosiklet veya kamyon gibi nesneler arasında otomatik olarak ayrım yapıyorlar.

Hem izliyor hem uyarıyor

Bosch yeni kameralarında bazı alarm kurallarını belirlemek mümkün hale geldi. Örneğin; bir kişi çitlere yaklaştığında veya tırmandığında alarm kuralı etkinleştiriliyor ve güvenlik personeli uyarılıyor. Sistem; hız (koşma), şekil (eğilme) veya en-boy oranındaki (düşme) değişiklikleri tanımlayacak şekilde yapılandırılabiliyor. Delil arama sürecinde meta veriler ile adli arama fonksiyonunun bir arada kullanılması sayesinde, ilgili görüntü saatlerce kaydedilen videolar arasından hızlıca bulunabiliyor.

İç mekan kullanımı için tasarlanan AUTODOME IP 4000i’de dikkat çekmeyen muhafaza, iç dekora uyum sağlıyor. Tam pan (çevirme) ve tilt (eğme) kontrolüyle 12x optik zoom özelliği, hızlı hareket eden nesneleri 88 metre mesafeye kadar 60 fps (saniyedeki kare sayısı) ve 1080p çözünürlükte tespit ediyor.

AUTODOME IP 5000i ise daha geniş bir gözetim alanının söz konusu olduğu iç mekan ve dış mekan uygulamaları için geliştirildi. 30x optik zoom, 1080p çözünürlük ve 60 fps (saniyedeki kare sayısı) özellikli video sayesinde, hızlı hareket eden nesneler gündüz vakti zorlu ışık koşullarında bile 190 metre mesafeye kadar tespit edilebiliyor.

Daha uzak mesafeler ve zifiri karanlık için AUTODOME IP 5000i IR öneriliyor. Gündüzleri AUTODOME IP 5000i ile aynı şekilde çalışırken geceleri ise nesneleri 150 metre mesafeye kadar tespit edebiliyor. Dahili kızılötesi LED’ler, zoom seviyesinden bağımsız olarak optimum aydınlatma sağlıyor.

Bosch’un tüm AUTODOME IP 4000 i ve 5000i kameraları, H.265 video sıkıştırmasıyla birlikte Akıllı Dinamik Gürültü Azaltma (IDNR) ve Akıllı Görüntüleme sunuyor. Ekranın içeriğine bağlı olarak bit oranını yüzde 80’e kadar düşürüyor. İşlevsellikten ve görüntü kalitesinden ödün vermeden, network yoğunluğunu, depolama gereksinimlerini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltırken, yönetilebilir video verilerini saklamaya yardımcı oluyor.