Bosch’tan sizin dilinizi konuşan tercüme ünitesi

Bosch Güvenlik Sistemleri, tercümanların genel ihtiyaçları gözlemlenerek geliştirilen DICENTIS Tercüman Ünitesi’ni haziran ayında pazara sunuyor.

Basit ve sezgisel kullanımının yanı sıra ergonomik tasarımıyla da üst düzey kullanıcı deneyimi vadeden yeni ünite, 100’e kadar tercüme kanalı desteğiyle DICENTIS Konferans Sistemi’nin bir parçası.

Son yıllarda düzenlenen konferanslarda birden fazla dil konuşulması, bununla birlikte kurulum ve yapılandırma esnekliğine ihtiyaç duyulması, doğru bir konferans sistemi seçilmesini şart kılıyor. İletişim ürünleri ve sistemleri alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olan Bosch, dünya çapında uzman tercümanlar ve teknisyenlerle görüşerek ve bu kişileri gözlemleyerek, tercümanların genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere DICENTIS Tercüman Ünitesi’ni geliştirdi.

Mevcut ve gelecek pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu olan DICENTIS Tercüman Ünitesi’nin sezgisel kullanımı ve üst düzey kullanıcı deneyimi sayesinde, tercüman işine en üst düzey özgürlükle odaklanabiliyor. Sistem, hızlı ve kolay bir kurulum ve yapılandırma özelliğine sahip bulunuyor. Modern IP teknolojisi üst düzey esneklik sunuyor ve geleceğe yönelik bir çözüm için kusursuz üçüncü taraf entegrasyonunu mümkün kılıyor.

Eşsiz tasarım, ideal kullanım imkanı

DICENTIS Tercüman Ünitesi’nin eşsiz tasarımı, daha çabuk anlama ve sezgisel kullanım sağlamak adına kaynak ve hedef dilleri yüksek kontrastlı ekran destekli iki dikey hizalı kolonla mantıklı bir biçimde ayırıyor. HDMI çıkışı sayesinde harici bir video ekranı eklenebiliyor. Dokunmatik düğmeler ve döner düğmelerin yer aldığı ergonomik tasarım, tercüman masasına bakmanıza bile gerek kalmadan ideal kontrol sağlıyor ve kullanımı kolaylaştırıyor. Bu sayede tercüman, konuşmacıların vücut dilini daha iyi gözlemleyerek tercümeyi en iyi şekilde yapabiliyor. Aynı zamanda ünite, görme bozukluğuna sahip tercümanlar için de özel olarak test ve optimize edildi.

100’e kadar tercüme kanalı desteğiyle DICENTIS Konferans Sistemi’nin bir parçası olan DICENTIS Tercüman Ünitesi’nin yüksek kaliteli, gerçek zamanlı ses ve kontrolü OMNEO* IP teknolojisiyle sağlanıyor. Bu teknoloji üçüncü taraf çözümleriyle kolay entegrasyonu mümkün kılıyor.

DICENTIS Tercüman Ünitesi, DICENTIS platformuyla tamamen uyumlu ve ISO 20109 simultane tercüme ekipmanları standardına uygun. Ana toplantı odasında ağırlanabilecek katılımcı sayısı aşılırsa ana toplantı odasının bitişiğinde ikincil bir odanın hazırlanmasını mümkün kılarken, DICENTIS Toplantı uygulaması sayesinde, tüm diller ve tercüman üniteleri uzaktan yapılandırılıp yönetilebiliyor. DICENTIS Tercüman Ünitesi, haziran 2018 itibarıyla dünyanın her yerinde kullanıma sunulacak.