Bosch’tan Nesnelerin İnterneti için yeni fabrika yatırımı

Nesnelerin interneti alanındaki yatırımlarına yoğun bir şekilde devam eden Bosch, Dresden’de bir yonga plakası fabrikası kuruyor. Nesnelerin internetinin (IoT) ve mobilite uygulamalarının sayısının artmasıyla birlikte oluşan talebi karşılamak üzere yeni lokasyon, 12 inçlik yonga plakalarına dayanan mikroçipler üretecek. Yüksek teknolojili tesisin inşaatı, 2019 yılının sonunda tamamlanacak.

Çıkacak olan ürünün müşterilerin beğenisine sunulmasının ardından üretim faaliyetleri 2021 yılının sonunda başlayacak. Bu tesisin toplam yatırım tutarı yaklaşık bir milyar Euro olacak. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Yeni yonga plakası fabrikası, Bosch’un 130 yılı aşkın tarihinde tek seferde yaptığı en büyük yatırım.” dedi. Dresden’de 700 kadar yeni iş yaratılacak.

Denner, “Yarı iletkenler, tüm elektronik sistemlerin temel parçası. Bağlanabilirlik ve otomasyon artış gösterirken, gittikçe daha fazla uygulama alanında kullanılacak. Yarı iletken üretim kapasitemizi arttırarak kendimize, gelecek için sağlam bir temel oluşturuyoruz ve rekabet gücümüzü arttırıyoruz.” dedi. PricewaterhouseCoopers tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, özellikle mobilite ve IoT pazarı segmentlerindeki büyümeyle birlikte global yarı iletken pazarı 2019’a kadar yılda yüzde 5’in üzerinde büyüyecek.

Ölçek ekonomisinin dayanağı olarak 12 inçlik teknoloji

Yarı iletkenler, özellikle üretimin, mobilitenin ve evlerin giderek daha fazla ağa bağlı, elektrikli ve otonom olması nedeniyle modern çağımızın önemli bir teknolojisidir. Yarı iletken yongaların üretim süreci, aynı zamanda yonga plakası olarak da bilinen bir silikon diskle başlar. Bu silikon diskin çapı ne kadar büyük olursa, üretim döngüsü başına daha fazla sayıda mikroçip üretilebilmektedir. Geleneksel 6 ve 8 inçlik yonga plakası fabrikaları ile karşılaştırıldığında, 12 inçlik yonga plakası teknolojisi ölçek ekonomisi sağlıyor.

Dünyadaki her otomobilde 9 Bosch yongası var

Bosch, 45 yılı aşkın bir süredir birden fazla türde yarı iletken yonga üretiyor ve bunların arasında en önemlileri uygulamaya özel entegre devreler (ASIC), güç yarı iletkenler ve mikroelektromekanik sistemler (MEMS). Bosch ASIC’leri, 1970 yılından beri araçlarda kullanılıyor. Ayrı uygulamalar için özelleştiriliyorlar ve hava yastığının açılması gibi işlevler açısından son derece önemliler. 2016 yılında dünya genelinde üretim hattından çıkarak tüketicilere sunulan her otomobilde ortalama olarak dokuzdan fazla Bosch yongası bulunuyor.

Söz konusu MEMS sensörleri olduğunda Bosch, hem öncü, hem de dünyanın önde gelen üreticisidir. Teknoloji ve hizmet tedarikçisi, 20 yıldan daha uzun bir süre önce tüm dünyada “Bosch süreci” olarak bilinen ve yarı iletkenleri üretmek için de kullanılan mikrofabrikasyon tekniğini geliştirdi. Bosch, Reutlingen, Almanya’da bulunan yonga plakası fabrikasında 6 ve 8 inçlik teknolojiye dayanarak günde yaklaşık 1,5 milyon ASIC ve 4 milyon MEMS sensörü üretiyor.

Sonuç olarak şirket, 1995 yılından beri 8 milyardan fazla MEMS sensörü üretti. Bugün, Bosch MEMS sensörlerinin yüzde 75’i tüketici ve iletişim elektroniği uygulamalarında kullanılıyor. Bosch MEMS sensörleri, dünyada her dört akıllı telefondan üçünde bulunuyor. Mevcut yarı iletken portföyü özellikle ivme, sapma oranı, kütle akışı, basınç ve çevre sensörlerinden ve ayrıca mikrofonlardan, güç yarı iletkenlerden ve araç ECU’larına (Elektronik kontrol ünitesi) yönelik ASIC’lerden oluşuyor.