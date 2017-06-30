Bosch’tan motosiklet sürücüleri için dijital zırh

Motosiklet sürücüleri, bir kaza durumunda otomobil sürücülerine oranla 18 kat daha fazla ölüm riski taşıyor. Almanya’da sadece geçen yıl 30 bin motosiklet kazası oldu ve bu kazalarda 600 kişi hayatını kaybetti.

Bosch, buna son vermek için, iş ortakları Autotalks, Cohda Wireless ve Ducati ile motosikletlerin ve otomobillerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir dijital koruyucu zırh geliştirdi.

Motosiklet sürücüleri, bir kaza durumunda otomobil sürücülerine oranla 18 kat daha fazla ölüm riski taşıyarak, en riskli karayolu kullanıcıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, sadece Almanya’da yaklaşık 30.000 motosiklet kazası oldu ve bu kazalardan yaklaşık 600’ü ölümle sonuçlandı. Bunun ana nedenlerinden biri, motosiklet sürücülerinin hem kavşaklarda hem de geçiş sırasında karayolu trafiğinde genellikle gözden kaçırılması.

Bu gidişatı değiştirmek isteyen Bosch, iş ortakları Autotalks, Cohda Wireless ve Ducati ile birlikte bir prototip akıllı çözüm geliştirdi. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel, “Motosiklet sürücüleri için bir dijital koruyucu zırh oluşturarak motosikletlerin ve otomobillerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyoruz. Amacımız tehlikeli durumların ilk anda meydana gelmesini önlemek.” dedi.

Motosiklet ve otomobiller birbirleriyle iletişim kuracak

Bosch kaza araştırmasının tahminlerine göre, motosikletlerin ve otomobillerin birbirleriyle iletişim kurması, motosiklet kazalarını yaklaşık üçte bir oranda önleyebilir. Dr. Hoheisel, “ABS ve motosiklet denge kontrolü gibi emniyet sistemleri aracılığıyla Bosch, motosiklet sürmeyi çok daha emniyetli bir hale getirdi. Şimdi motosikletleri birbirine bağlayarak, bu emniyeti bir üst seviyeye taşıyoruz” dedi.

Bosch’un geliştirdiği sistem şu şekilde çalışıyor: Saniyenin onda biri kadar bir sürede, birkaç yüz metre çapındaki araçlar, araç türleri, hız, pozisyon ve seyahat yönü hakkında bilgi alışverişi yapıyor. Sürücüler veya araçlarının sensörleri bir motosikleti görmeden çok önce bu teknoloji, daha defansif bir sürüş stratejisi benimsemelerini sağlayarak otomobil sürücülerini bir motosikletin yaklaştığı konusunda bilgilendiriyor. Örneğin; birden fazla şeritli yolda bir motosiklet bir otomobile yaklaştığında, otomobilin kör noktasına girdiğinde veya otomobili geçmek için şerit değiştirdiğinde tipik tehlikeli durumlar meydana gelebiliyor. Sistem tehlikeli bir durum potansiyeli tespit ettiğinde, alarm çalarak ve gösterge tablosunda bir uyarı bildiriminde bulunarak motosiklet sürücüsünü veya otomobil sürücüsünü uyarıyor. Bu şekilde, tüm karayolu kullanıcıları, kazaları önlemeye aktif bir şekilde yardımcı olan temel bilgileri alabiliyor.

Araçlar, birkaç milisaniye içerisinde bilgi alışverişi yapıyor

Motosikletler ve otomobiller arasında veri alışverişinin dayanağı olarak herkese açık WLAN standardı (ITS G5) kullanılıyor. Verici ve alıcı arasında sadece birkaç milisaniyelik iletim süresi, karayolu kullanıcılarının trafik durumuyla ilgili önemli bilgiler üretebileceği ve iletebileceği anlamına geliyor. Park etmiş veya rölantide çalışan araçlar da çevrelerindeki alıcılara veri iletiyor. Daha uzaktaki motosiklet sürücülerinin ve otomobil sürücülerinin gerekli bilgileri güvenilir bir şekilde alabilmesini sağlamak için teknoloji, bilgileri otomatik olarak bir araçtan diğer araca ileten çoklu sekme (multi-hopping) kullanıyor. Bu nedenle kritik durumlarda tüm karayolu kullanıcıları neler olduğunu biliyor ve öncesinde uygun tedbiri alabiliyor.