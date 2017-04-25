Bosch küçük ev aletlerinde bahar indirimi

“Yaşam için teknoloji” temasıyla mutfaklarımıza şık, pratik ve verimli çözümler sunan Bosch Ev Aletleri, büyük indirim kampanyasıyla baharı karşılıyor.

Büyük bahar indirimi kapsamında BGS4U332S toz torbasız, yıkanabilir HEPA filtreli elektrikli süpürge, yine HEPA filtreli sessiz çalışma özelliği bulunan BGL 4330 elektrikli süpürge, 900 watt gücünde 3,9 litre paslanmaz çelik kabıyla üstün sonuçlar sunan MUM54D00 çok amaçlı mutfak makinesi ve geniş aksesuar yelpazesine 500 Watt sessiz bir motora sahip MFQ4080 mikser seti bulunuyor.

İndirim süresince, BGL 4330 elektrikli süpürge 764 yerine 575 TL, BGL 4330 elektrikli süpürge 601 yerine 450 TL, çok amaçlı mutfak makinesi MUM 54D00 651 yerine 510 TL ve MFQ4080 mikser seti ise 275 yerine 215 TL bahar fiyatları ile tüketiciyle buluşuyor. Bonus’a özel peşin fiyatına12 taksit imkanı sunan kampanyayla ve ürünlerle ilgili tüm bilgilere www.bosch-home.com.tr ve Bosch yetkili satıcılarından ulaşmak mümkün.