Bosch, hastaneleri akıllı hale getiriyor

Hastaneler daha fazla güvenlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı için ağa bağlı çözümler. Cerrahlar, personel ve hastalar ağa bağlı servislerden yararlanabiliyor. Bosch akıllı hastanelere 100 milyon Euro’luk satış sağlayacağını öngörüyor. Enerji ve Bina Teknolojileri sektörü 2017’de yüzde beş civarında büyüyebilecek.

Pahalı medikal ekipmanın çalınmasını önlemek, yetkili olmayan kişilerin özel alanlara girişlerine engel olmak ve ameliyathaneyi bir ambulans helikopterin inişi hakkında bilgilendirmek: Ağa bağlı akıllı kameralar, video teknolojisi ve çok daha fazlasının yardımıyla, eskiden hastanelerde olanaksız olan –veya yalnızca tek başına, dijital olmayan çözümler şeklinde mümkün olan- pek çok şey Bosch’un Nesnelerin İnterneti (IoT) konusundaki uzmanlığı sayesinde artık çocuk oyuncağı.

Sigortacılık sektörüne göre endoskopi cihazlarının çalınması Avrupa genelinde hastane işletmecileri için milyonlarca Euro zarara yol açabiliyor. Koridorlarda ve giriş-çıkış noktalarında sensörlere dayalı video teknolojisi suçluları yakalamak için çok önemli kanıtlar sağlayabiliyor. Koruma da eşit derecede önem taşıyor. Akıllı bir şekilde kontrol edilen aydınlatma, kapı ve pencerelerde ağ bağlantılı hareket algılayıcıları ve alarm sistemleri hırsızları kaçırmakta, hırsızlığı önlemekte ve işletmecileri pahalı medikal ekipmanı yenileme masrafından kurtarabiliyor.

Bosch Enerji ve Bina Teknolojileri sektöründen sorumlu yönetim kurulu üyesi Dr. Stefan Hartung bir basın toplantısında, “Nesnelerin İnterneti sonunda hastanelere girdi.” dedi. Dr. Hartung bundan sağlanan tek faydanın güvenlik ve emniyet olmadığını da sözlerine ekledi: Ağ bağlantılı çözümler hastanelerde aynı zamanda daha fazla kullanım kolaylığı ve verimlilik de sağlamayabiliyor. Bosch önümüzdeki yıllarda akıllı hastane projeleriyle 100 milyon Euro civarında satış elde etmeyi planlamaktadır. Bosch bu yıl Enerji ve Bina Teknolojileri sektörünün tamamı için geçen yılki büyüme oranının iki mislinden fazla, yaklaşık yüzde beş satış artışı beklemektedir.

Hastanelerin dijitalizasyon stratejilerine katkı

Roland Berger tarafından yapılan bir çalışmaya göre, tüm hastanelerin yaklaşık yüzde 90’ı, altyapı da dahil verimliliği ve ekonomik performansı arttırmak üzere bir dijitalizasyon stratejisi geliştirdi. Hartung konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bizler de bu fırsattan yararlanmak için hastanelerde ağa bağlı ürün ve hizmetler alanında faaliyetlerimizi arttıracağız. Akıllı çözümlerimizle hastanelerde daha yüksek hayat kalitesi, güvenlik ve emniyet sağlanmasının yanı sıra, kaynakların daha iyi korunmasına katkıda bulunmak istiyoruz.”

Bosch: akıllı hastaneler için hizmet sağlayıcı

Hastaneler çok büyük baskı altında olabiliyor. Günde 24 saat, yılda 365 gün sorunsuz çalışmaları gerekebiliyor. Sürekli artan maliyet baskısı karşısında bir yandan doktorlarla hemşireler hastalara bakarken, bir yandan da insanlarla değerli ekipmanın korunması ve teknik altyapının optimal şekilde yönetilmesi gerekebiliyor. Bosch akıllı hastane çözümleriyle teknik ve idari işlerde hastane işletmecileriyle personelin yükünü hafifletiyor. Hastane odalarındaki, interaktif bilgi-eğlence sistemleri gibi ağa bağlı hizmetlerden hastalar da faydalanabiliyor.

Münih Üniversite Hastanesinde ağa bağlı kontrol merkezi

Almanya’nın en büyük tıp merkezlerinden biri olan Münih’teki Rechts der Isar hastanesinde ağa bağlı bir kontrol merkezi hastanenin güvenlikle ilgili süreçlerine optimal bir genel bakış sağlıyor. Çalışanlar kapıları, interkomları ve yerleşik video kameralarını buradan izliyor. Dört adet çoklu görüntüleme monitörü 34 klinikle departmanın gözetimine olanak sağlıyor. Sistem güvenlik açısından önemli erişim noktalarının kontrolü için de kullanılıyor.

Ayrıca ağa bağlı kameralar ve monitörler ambulans helikopterlerin inişini kaydediyor, ameliyathaneyi derhal bilgilendiriyor ve ilgili personele haber veriyor. Bosch bu yeni fonksiyonları sağlamak için hâlihazırdaki dijital olmayan güvenlik kameralarına İnternet özellikleri eklemiş ve bunları tek bir sistem oluşturacak şekilde bağlantılı hale getirerek 70’den fazla kamera alma maliyetinden tasarruf sağlamış, tesisin işletme giderlerini düşürmüş ve çalışanlar üzerindeki yükü azaltmıştır.

Climatec: ABD’de uzun süreli bir iş ortağı

Bosch’un yan şirketi Climatec’in Kuzey Amerika’da Banner Health’le uzun süreli bir ortaklığı bulunuyor. Banner Health yedi eyaletteki 29 tesisiyle ABD’deki kâr amacı gütmeyen en büyük sağlık hizmeti sunucularından biridir. Bosch bu müşteri için yeni ve ek donanımlı hastaneler planlamakta, geliştirmekte ve çözümler entegre etmekte. Bosch Banner’ın 15 tesisinde bina otomasyonu, havalandırma ve yangın algılama ekipmanının yanı sıra, hastalar için hemşire çağırma ve bilgi-eğlence sistemlerini entegre, ağa bağlı ve tek kaynaktan sağlayabiliyor.

Bangalore NH Hastanesi daha düşük enerji maliyetlerinden yararlanıyor

Bosch Aralık 2016’dan bu yana Hindistan’ın Bangalore kentindeki 750 yataklı bir kanser tedavi merkezinin enerji ortağıdır. Narayana Hrudayalaya (NH) zincirine bağlı merkezde yılda 390,000 hastaya hizmet verilmektedir. 18 merkezde 30 hastanesi bulunan NH Hindistan’ın en büyük sağlık gruplarından biridir.

Projenin merkezinde hastalarla personele olağanüstü kullanım kolaylığı ve rahatlık sunarken uzun dönemde yüksek ölçüde verimlilik sağlayacak olan, sensörlere ve yazılımlara dayalı bir enerji çözümü de yer alıyor. Bosch aynı zamanda yenilikçi bir enerji yönetimi ve takip sistemiyle tesisin günlük işleyişini de destekliyor, harcamaların önceki maliyetlere oranla yüzde on iki civarında düşürülmesini sağlayabiliyor. Personel akıllı telefon, tablet ve masaüstü bilgisayarlarından her an enerji verilerine ulaşarak düzensizliklere anında tepki veriyor.

Bina içi yerleştirme hayat kurtarabilir

Bosch başka iş ortaklarıyla birlikte hastane sektörüne yönelik ek IoT hizmetleri geliştirmek için çalışıyor. Akıllı bina içi çözümleri, örneğin acil durumlarda ihtiyaç duyulan medikal cihazların derhal bulunabilmesini ve hastanenin belli alanlarına iletilmesini sağlıyor. Bina içi konumlandırma için gerekli medikal cihazlarla diğer nesnelere sensörler takılıyor.

Sensör teknolojisiyle bu cihazların konumu ve durumu (örneğin şarj durumu) bir ağ veya bulut aracılığıyla gerçek zamanlı olarak doktorlara ve hemşirelere iletilebiliyor. Acil durumlarda her saniye önemli olduğundan, bu tip çözümler hastanelerde süreçleri hızlandırabiliyor, hatta yaşam kurtarabiliyor.