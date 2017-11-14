Bookers Portal ile hem acenteler hem oteller kazanıyor

Otellerin acentelerden gelen rezervasyonları tek platformdan takip etmesine olanak tanıyan Bookers Portal sistemi acentelerin rezervasyon süreçlerini hızlandırırken, teşvik ve ödüllerle motivasyonu artırıyor. Altyapısı Protel tarafından geliştirilen sistem, dünyaca ünlü Rixos Otelleri tarafından kullanılıyor.

Protel tarafından geliştirilen Bookers Portal sistemi, oteller ve acenteler için rezervasyon sürecini hızlandırırken, adil bir teşvik sistemi kurmak isteyen otellerin ihtiyacına etkin biçimde yanıt veriyor. Acentelerle Bookers Portal üzerinden daha verimli bir etkileşim yakalayan Rixos Otelleri; 14 ülkede birlikte çalıştığı toplam 800 acenteyi ağırladı. Etkinlikte her ülkeden en çok satış yapan üç acenteyi ödüllendiren Rixos Otelleri, acentelerin, rezervasyonları bekletmeden sisteme girmesini ödüllendirme yoluyla teşvik etmeyi hedefliyor.

Acenteler rezervasyon yaptıkça ödül kazanıyor

Protel imzasını taşıyan Bookers Portal sistemi; Rixos Otelleri’nin acentelerini daha hızlı rezervasyon girmeye teşvik etmesini sağlıyor. Aynı sistem, acentelerin rezervasyon çalışmalarına adil bir teşvik ve ödüllendirme sistemi getiriyor.

Karşılıklı kazanç esasına dayanan bu sistemde rezervasyon aracıları, girdikleri rezervasyonlara göre çeşitli puanlar kazanıyor. Bu puanlar belirli bir seviyeye ulaştığında ise Rixos Otelleri’nden ücretsiz rezervasyon yapma hakkı kazanıyorlar. Acenteler, bu rezervasyonları kendi personelleri için kullanabildikleri gibi; müşterileri için de kullanabiliyor. Bu sayede aracı kurumlar ister kendi çalışanlarını ödüllendiriyor, isterse satışlarını artırıyor.

Tüm acenteler tek platformda!

Bookers Portal sisteminde, tüm süreçler sistem tarafından otomatik olarak izlendiği için herhangi bir haksızlık veya kayıp yaşanmıyor. Böylece otele, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik fayda sağlanırken aynı fayda acentelere de sağlanarak, karşılıklı ilişkilerin kuvvetlenmesi sağlanmış oluyor.

Bookers Portal ile otellerin ve acentelerin arasındaki iletişimin çok daha verimli hâle geldiğini dile getiren Protel’den İş Geliştirme Yöneticisi Elif Durak, “Altyapısını geliştirdiğimiz bu sistem sayesinde oteller en fazla misafiri getiren acenteleri kolaylıkla görüyor. Oteller bu sayede acenteler için çeşitli ödül senaryoları yaratabiliyor. Böylece iki taraf arasında kurulan kazan-kazan ilişkisi güçleniyor,” diye konuştu.