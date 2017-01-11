Boğaziçi Elektrik’te yeni Genel Müdür Halit Bakal

Türkiye’nin en büyük perakende elektrik satış şirketi olan Boğaziçi Elektrik’te genel müdürlük koltuğuna, enerji sektöründe 33 yıllık deneyim olan Halit Bakal getirildi. Bakal, son üç yıldır Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

TEKNOLOG – 4,2 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük perakende elektrik satış şirketi olan Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş’nin genel müdürlüğü koltuğu 33 yıllık sektör deneyimi olan Halit Bakal’a emanet. Boğaziçi Elektrik’in yeni Genel Müdürü Halit Bakal, 1983 yılından bu yana elektrik sektöründe değişik kademelerde hizmet veriyor.

Özelleştirme öncesi Çamlıbel Elektrik şirketinde genel müdür yardımcılığı, sonrasında ise elektrik dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrışması ile CLK Çamlıbel Elektrik Perakende A.Ş.’de genel müdür olarak görev yapan Halit Bakal son üç yıldır 1,7 milyon aboneye sahip CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketinin başında bulunuyordu. Halit Bakal, CLK Akdeniz Elektik’te müşteri memnuniyeti odaklı birçok yeni uygulamanın hayata geçirilmesini sağladı.

Bundan böyle CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü olarak görev yapacak olan Halit Bakal, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yeni serbest tüketici limitleri ile rekabetin üst noktaya ulaştığı elektrik perakendeciliği alanında müşteri memnuniyetini ön plana çıkartacak uygulamaları ile şirketin gelecek vizyonuna yön verecek çalışmalar içerisinde olacak.