Black Desert Online ile efsaneni yaz, ödülleri kazan

Pearl Abyss Türkiye, Black Desert Online Kapalı Beta sürecine dahil olmak isteyenlere harika bir fırsat sunuyor. 30 Ekim’e kadar düzenlenecek özel yarışmaya katılanlar, 8-12 Kasım tarihleri arasında Kapalı Beta’ya katılma şansını elde edecek.

Yarışma sadece oyuna erken erişim sağlamakla kalmayacak, en iyileri de ödüllendirecek. Dört günlük Kapalı Beta süreci boyunca en yüksek “Aile Şöhret Puanı”nı kazanan Black Desert Online hayranı büyük ödül olan Monster Abra A7 dizüstü bilgisayara sahip olacak. Sonraki 80 kişi ise özel paketlerin sahibi olacak.

Milyonlarca oyuncusuyla dünyada büyük ses getiren ve eylülde Türkiye’ye giriş yapacağını duyuran MMORPG oyunu Black Desert Online, ülkemizde gördüğü ilgiyi sürpriz bir yarışmayla taçlandırıyor. Oyunseverlerin 30 Ekim’e kadar katılabileceği kampanya, 8-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kapalı Beta sürecine katılım hakkı verdiği gibi, en yüksek “Aile Şöhret Puanı” kazanan 81 kişiye de çeşitli ödüller kazandıracak.

Yarışmaya katılmak son derece basit

Kapalı Beta’ya ve yarışmaya katılmak için oyuncuların aşağıdaki işlemleri yapması gerekiyor.

Kapalı Beta’ya kayıt olmak (https://www.tr. playblackdesert.com/TR-TR/ Intro/cbt_signup)

playblackdesert.com/TR-TR/ Intro/cbt_signup) Oyunu indirip bilgisayara kurmak (https://www.tr. playblackdesert.com/Data/Down/ )

playblackdesert.com/Data/Down/ ) Black Desert Online’ın Facebook sayfasını beğenmek (https://www.facebook.com/ playblackdesertTR/)

playblackdesertTR/) Kapalı Beta’ya katılmak ve herkesten çok Aile Şöhret Puanı toplamak

Aile Şöhret Puanı nedir, nasıl kazanılır?

Dört günlük Kapalı Beta süreci esnasında, oyuncular savaşmanın yanı sıra, balıkçılık, aşçılık, çiftçilik, üretim ve benzeri yetenekleri kullanarak Aile Şöhret Puanı kazanacaklar.Black Desert Online’daki karakter sayısı, karakterlerin Katkı Puanları, deneyim ve bilgileri, tamamladıkları görevler, üretimler, oyuncuların kazandığı Aile Şöhret Puanı’nı artıracak. Karakterler ne kadar çok yönlü geliştirilir ve oynatılırsa, Aile Şöhret Puanı yükseltme ve etkinlik ödülü kazanma şansıda o kadar yükselecek.

Birinciyi Monster dizüstü bilgisayar bekliyor!

Kapalı Beta tamamlandıktan sonra sayılan puanların oluşturduğu liste ise kazananları belirleyecek. En çok Aile Şöhret Puanı toplayan 81 kişiyi aşağıdaki ödüller bekliyor:

En yüksek puanı toplayan oyuncuya 1 adet Monster Abra A7 V7.2.1 17.3″ dizüstü oyun bilgisayarı

Sonraki 10 oyuncuya Efsanevi Paket

Sonraki 20 oyuncuya Özel Paket

Sonraki 50 oyuncuya Sınırlı Paket

Her oyuncunun istediği karakterle katılabildiği yarışmada kazananlar 15 Kasım 2017 tarihinde Pearl Abyss Türkiye sunucuları tarafından tutulan sunucu dosyasının kayıtlarına bakılarak belirlenecek ve Pearl Abyss Türkiye resmi web sayfasında, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında duyurulacak.

Yarışma sonrasında verilecek ödüllerin özelliklerini aşağıda görebilirsiniz.

Monster Abra A7 V7.2.1 17.3″ oyun dizüstü bilgisayarı

17,3” Full HD IPS LED ekran, Intel 7. Nesil Core i7 7700HQ işlemci, 16 GB DDR4L bellek, Nvidia GeForece GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 ekran kartı, 256 GB M2 SATA SSD, 1 TB Seagate sabit disk, Windows 10 Home 64 bit işletim sistemi.

Sınırlı Paket

Oyuna giriş bileti, Kapalı Beta Testi (CBT) giriş bileti, Açık Beta Testi’ne (OBT) 1 gün önceden giriş bileti, 2 adet misafir kartı, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsaması (5 adet), 1 adet pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (5 adet), Beyazlatıcı (5 adet).

Özel Paket

VIP davet kartı (CBT girişi, OBT’ye 3 gün giriş hakkı sağlar), 3 adet misafir kartı, Aile/Karakter adını önceden rezerve etme hakkı, CBT özel unvan, 1 karakter slotu geliştirme, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsanması (10 adet), Aşama-5 at amblemi kuponu, 1 pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (10 adet), Beyazlatıcı (10 adet), 8 envanter slotu, gümüş işlemeli yaşam elbisesi değişim kuponu, 300 inci.

Efsanevi Paket

VIP davet kartı (CBT girişi, OBT’ye 7 gün önceden giriş hakkı sağlar), 5 adet misafir kartı, Aile/Karakter adını önceden rezerve etme hakkı, CBT özel unvan, CBT özel aksesuar (göz, dudak ve kulak), 2 karakter slotu geliştirme, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsanması (10 adet), profesyonel işçi sözleşme paketi, Aşama-5 at amblemi kuponu, at flütü (kalıcı), seçilen 1 pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (30 adet), Beyazlatıcı (30 adet), Shudad silah/kıyafet seti, 16 envanter slotu, gümüş işlemeli yaşam elbisesi değişim kuponu, 600 inci.