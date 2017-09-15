Black Desert Online, GameX’te merhaba Türkiye dedi

Tarihin en gelişmiş grafik motorunu kullanan, Pearl Abyss’in hazırladığı popüler MMORPG oyunu Black Desert Online, dijital oyun dünyasını bir araya getiren ve 12.’si düzenlenen GameX Fuarı’nda Türkiye faaliyetlerini resmen başlattı.

Koreli şirketin COO’su James Heo, oyunun Türkçe olması için gece gündüz çalıştıklarını belirtirken, atalarımızın geçmişte omuz omuza birlikte olduğunu, bu birlikteliğin artık sanal ve gerçek dünyada devam edeceğini ve efsanelerimizi birlikte yazacağımızı kaydetti.

Fuarın en büyük stant alanında görsel şovlar, cosplay gösterileri düzenlenirken, 40 bilgisayar ile oyunseverler de Black Desert Online’ı Türkçe olarak oynadılar.

Oyun, 6 Eylül 2017’den itibaren Pearl Abyss Türkiye’nin resmî sayfalarında özel paketlerle satışa sunuldu. Efsanevi, Özel ve Sınırlı paketleri satın alan oyuncular, MMORPG oyuncuları için çok önemli ek özelliklerden herkesten önce yararlanabiliyorlar.

Pearl Abyss, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 12.’si düzenlenen dijital eğlence ve oyun fuarı GameX’te, MMORPG oyunu Black Desert Online’ın Türkiye’ye resmen giriş yaptığını açıkladı.

Şirketin COO’su James Heo, yaptığı açılış konuşmasında oyunculara şu şekilde seslendi: “Burada bu sahnede sizlerden biri olarak bulunuyorum. Yıllar önce şirketimizin kurucusu Kim Daeil bir hayal kurmuştu. Sizin gibi, benim gibi oyuncuların hayalindeki dünyayı yaratmak. Bildiğiniz gibi, bu hayal dünya çapında 8 milyon oyuncuyu da peşinden sürükledi. Ve hep birlikte dev, her gün büyüyen bir aile, bir klan olduk.”

“Geçmişte atalarımız omuz omuzaydı, biz de hem sanal hem gerçek dünyada birlikte olacağız”

“Türk oyunseverler bize her zaman aynı soruyu sordular: ‘Neden Black Desert Online Türkiye’de yok?’ Koreli oyuncular olarak, Türkiye’de yaşayan oyuncu dostlarımız için gece gündüz çalıştık. Bugün burada, çalışmamızın sonucunun ilk şahitleri siz olacaksınız. Birlikte Black Desert Online’ı resmî Pearl Abyss sunucularında, tamamı Türkçe deneyen ilk oyuncular olacağız. Geçmişte atalarımız gerçek hayatta omuz omuza birlikteydi. Bizler de sizlerle hem gerçek hem sanal dünyalarda omuz omuza birlikte olacağız. Efsanelerimizi birlikte yazacağız.”

Fuarın en büyük stant alanına sahip olan Black Desert Online, burada Geekyapar’dan Can Sungur, Jahrein, Pinti Panda gibi isimleri konuk ederken, cosplay alanı, etkinlik alanı ve deneme alanı olarak ayrılan bölgelerde Multiplayer’ın ünlü ismi Merthan Yalçın’ın sunumuyla yarışlar ve turnuvalar düzenliyor.

Ceyda Doğan Karaş, cosplay alanında Black Desert Online cosplayer’ları ve özel misafirlerle fuar boyunca etkinlikler düzenliyor. Profesyonel cosplayer’lar, standın ziyaretçilerine Black Desert Online kostümlerini canlı olarak sunarken, üç alanı birden ziyaret edenleri ise yalnızca GameX’e özel üretilen sürpriz hediyeler bekliyor.

Özel erken erişim paketleri de çıktı

Black Desert Online 6 Eylül 2017 tarihinde, Pearl Abyss Türkiye’nin resmî sayfalarında (https://www.mena.playblackdesert.com) özel paketlerini satışa sundu. Efsanevi, Özel ve Sınırlı paketleri alan oyuncular, MMORPG oyuncuları için çok önemli ek özelliklerden herkesten önce yararlanabilecek.

Erken Erişim paketleri, oyuncuların senelerdir kullandıkları, kendilerine özel isimleri herkesten önce rezerve etmelerini, oyun içi binek, evcil hayvan, zırh, silah ve kostüm takımlarına sahip olabilmelerini, aile adlarını belirleyebilmelerini ve Black Desert’ın devasa büyüklükte, göz alıcı grafiklerle yaratılmış farklı evrenini kuran “atalardan” biri olmalarını sağlayacak.

Oyunun Kapalı ve Açık Beta süreçlerine katılacak olan paket sahipleri, “Fatih” gibi bir defaya özel alınacak ön adlara da sahip olacak ve Black Desert evreninin ilk kâşifleri olacaklar. Black Desert Online, GameX 2017’de dört gün boyunca ücretsiz oynanabilecek.

Black Desert Online hakkında

Koreli şirket PearlAbyss tarafından geliştirilen, yine kendisine ait olan ve tarihin en gelişmiş grafik motoru olan Black DesertEngine’i kullanan Black Desert Online, gerçeğinden ayırt edilemeyen detaylı karakterler yaratma, oyun tarihinde hiç görülmemiş derinlikte ve detayda ticaret, üretim ve görev alt sistemleri, bilgi ve deneyime dayalı karakter geliştirme metoduyla oyun dünyasında büyük ses getirmişti.

Black Desert Online’ın en dikkat çekici özelliği, alışılmış MMORPG türünün aksine, oyuncuların karakter gelişimlerini keşif, deneyim ve bilgiye dayalı, yenilikçi bir yolla yapmalarını sağlamasıdır. Black Desert dünyasında, oyuncular kuşandıkları silah ve zırhlarla değil, dövüştükleri yaratıklardan edindikleri deneyimle, konuştukları karakterlerden aldıkları bilgilerle güçleniyorlar. Oyuncular koştukları mesafeler, tanıdıkları yük gibi aktiviteler hesaplanarak, zamanla gelişiyor ve bu MMORPG türü için bir ilk kabul ediliyor.

Black Desert Online hakkında dahafazla bilgi için: https://www.mena.playblackdesert.com

Black Desert Online Facebook sayfasını takip etmek için: https://www.facebook.com/BlackDesert.TK