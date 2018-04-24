BKM Mart Verilerinde Turizm Müjdesi!

Turizme yabancı turist müjdesi: İlk çeyrekte yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri dört kat arttı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin açıkladığı mart ayı verilerine göre, yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 5 milyar 950 milyon TL harcama yapılırken, yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri de tam dört kat artış gösterdi.

Mart ayı sonunda Türkiye’de kullanılan kart adedi 198 milyon

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı mart ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, mart ayı sonunda Türkiye’de 63,4 milyon adet kredi kartı ve 134,6 milyon adet banka kartı bulunuyor. Mart 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7’lik, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görülüyor.

Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Kartlı Sayıları (Milyon Adet) 2017 Mart 2018 Mart Değişim Banka Kartı 120,6 134,6 %12 Kredi Kartı 59,4 63,4 %7 Toplam 180 198 %10

Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 64,3 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 57,1 milyar TL’si kredi kartları ile ödenirken, 7,2 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2017 Mart 2018 Mart Değişim Banka Kartı 5,2 7,2 %40 Kredi Kartı 49,6 57,1 %15 Toplam 54,8 64,3 %17

Yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 5 milyar 950 milyon TL ödeme yapıldı

BKM verilerine göre Ocak-Mart ayları arasını kapsayan yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yurt içinde toplam 5 milyar 950 milyon TL tutarında ödeme yapıldı. Buna göre önceki yılın aynı döneminde 3 milyar 650 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 63 oranında büyümeyle son yıllarda gözlenen en büyük artışın gerçekleştiği görülüyor. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 460 TL’den 584 TL’ye çıktığı görülüyor.

Tablo 3: Yabancı Kartlar ile Yurt İçinde Yapılan Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Yabancı Kartlar 2017 İlk Çeyrek 2018 İlk Çeyrek Değişim Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 3,65 5,95 %63 Ortalama Kartlı Ödeme Tutarı (TL) 460 584

Yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre dört katına çıktı

Yabancı kartlar ile yurt içinde yapılan harcamaların sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla payın yüzde 34 ile hava yolları sektöründe olduğu görülüyor. Hava yolları sektörünü yüzde 15 ile konaklama, yüzde 12 ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 ile seyahat acenteleri, yüzde 6 ile market ve AVM sektörleri takip ediyor. 2017 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında kartlı ödeme tutarında en fazla artışın yüzde 318 ile hava yolları sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Turizmin ana sektörlerinden olan konaklama sektörü yüzde 42 artış ve seyahat acenteleri sektörü yüzde 36 artış ile yine en fazla artış görülen sektörler arasında yer alıyor.

Tablo 4: Yabancı Kartlarla Yapılan Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) Gelişimi

Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2017 İlk Çeyrek 2018 İlk Çeyrek Değişim Toplam İçindeki

Payı Hava Yolları 483 2.020 %318 %34 Konaklama 636 901 %42 %15 Giyim ve Aksesuar 538 705 %31 %12 Seyahat Acenteleri 320 436 %36 %7 Market ve AVM 219 333 %52 %6

Yaz dönemi için tatil planlamalarının yapıldığı bu dönemde, turizmin yapı taşları olan bu üç sektörde artışlar görülüyor. Ayrıca yine bu dönemde yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla rezervasyon yaptırdığı ortaya çıkarken, bu üç sektörün toplam yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yarısından fazlasını oluşturması da göze çarpıyor.