BKM Express’ten SMS ve WhatsApp ile “para isteme” özelliği

Türkiye’nin ilk ve en yaygın dijital cüzdanı BKM Express, inovatif hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. BKM Express kullanıcıları artık “para isteme” özelliğini SMS ve WhatsApp aracılığıyla kolayca kullanabilecek.

Türkiye’yi dijital cüzdan teknolojisiyle tanıştıran BKM Express, kullanıcılarını yenilikçi hizmetlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda adımlar atan BKM Express, kullanıcılarının para transferlerinde IBAN ve hesap numarası gibi ayrıntılarla uğraşmaması için yepyeni bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm sayesinde BKM Express ile “para istemek”, bir mesaj göndermek kadar kolay hale geliyor.

BKM Express kullanıcıları artık para isteme ve gönderme özelliklerini SMS ve Whatsapp yoluyla kolay ve hızlı biçimde kullanabilecek. Kullanıcılar bu özellik sayesinde mesajlaşarak para isteyebilecek. Mesajlarını iletmek için SMS, WhatsApp ya da e-posta kullanabilecekler. Dileyen kullanıcılar ise ekranlarında bir QR kodu oluşturarak yanlarındaki arkadaşlarından bu kodu BKM Express uygulamasıyla okutmasını isteyerek “para isteme” işlemini tamamlayabilecek.

Para isteme özelliği nasıl kullanılıyor?

BKM Express kullanıcıları para isteme özelliği sayesinde tek bir mesajla ailelerinden para isteyebiliyor, arkadaşları ile hesap paylaşabiliyor, doğum günü ve hediye organizasyonları için para toplayabiliyor.

Hayatı kolaylaştıran bu çözümü kullanmak için yapılması gerekenler ise şöyle: