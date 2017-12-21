BKM, 2017 yılı Kasım kart kullanım verilerini açıkladı

Kartlı ödeme sektörü, kullanıcıların daha çok harcamasıyla değil sisteme yeni giren kullanıcıların ödemeleriyle büyüyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının kasım ayı verilerini açıkladı. BKM’nin açıkladığı verilere göre kasım ayı sonunda Türkiye’de 62,2 milyon adet kredi kartı ve 130 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6 artış yaşanırken, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görülüyor.
Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi
|Kart Sayıları
(Milyon Adet)
|2016 Kasım
|2017 Kasım
|Değişim
|Banka Kartı
|115,9
|130
|%12
|Kredi Kartı
|58,5
|62,2
|%6
|Toplam
|174,4
|192,2
|%10
Kasım ayında kartlı ödemeler %17 büyüdü
Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
|Kartlı Ödeme Tutarı
(Milyar TL)
|2016 Kasım
|2017 Kasım
|Değişim
|Banka Kartı
|4,4
|6,5
|%46
|Kredi Kartı
|46,3
|52,9
|%14
|Toplam
|50,7
|59,4
|%17
Kredi kartlarıyla yapılan her 5 TL’lik ödemenin 1 TL’si ticari kartlarla gerçekleşiyor
BKM’nin açıkladığı verilere göre kasım ayı sonunda Türkiye’deki 62,2 milyon kredi kartının 3,8 milyon adedini ticari kredi kartları oluşturuyor. Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ticari kredi kartı sayısında %13 oranında artış görülüyor.
Tablo 3: Ticari Kredi Kartı Sayısı (Milyon Adet) Gelişimi
|Kart Sayıları (Milyon Adet)
|2016 Kasım
|2017 Kasım
|Değişim
|Ticari Kredi Kartı
|3,3
|3,8
|%13
|Toplam İçindeki Payı
|%5,7
|%6,0
Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan, küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük kolaylıklar sunan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. Yılın ilk 11 ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 123 milyar TL oldu. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise %22’ye ulaştı. Bu veriler 2016 yılının aynı dönemine göre %23 büyümeye işaret ediyor.
Tablo 4: Ticari Kredi Kartları ile Yapılan Ödeme Tutarı (Milyar TL) ve Toplam İçindeki Payı
|2016
İlk 11 Ay
|2017
İlk 11 Ay
|Değişim
|Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
|100
|123
|%23
|Tüm Kredi Kartı Ödeme Tutarı İçindeki Payı
|%21
|%22
Kartlar, sisteme giren yeni kullanıcılarla beraber kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye güç katmaya devam ediyor
Türkiye’de geçen yılın aynı döneminde 22 milyon olan bireysel kredi kartı kişi sayısının bu yıl yeni kullanıcılarla beraber 24 milyona1 ulaştığı görülüyor. 24 milyon kişinin kredi kartı bulundurduğu göz önüne alındığında yaklaşık 57 milyon olan 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusun %42’sinin bir ya da birden fazla kredi kartı kullandığı sonucuna ulaşılıyor. Bu da her beş yetişkinden ikisinin kredi kartı sahibi olduğu anlamına geliyor. Kişi başı aylık bireysel kredi kartı ortalama alışveriş tutarı ise mevsimsel etkilerle beraber 1600-1700 TL aralığında seyrediyor. Aylık ortalama kartlı alışveriş tutarındaki gelişim incelendiğinde, kişilerin enflasyonist etkiye rağmen daha çok harcama yapmadığı, kartlı ödemelerin yeni kullanıcıların ödemeleriyle büyüdüğü görülüyor.
Kartlı ödeme alışkanlığının kayıt dışı ekonomiyle mücadeledeki etkisine özellikle vurgu yapan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Geçen yılın aynı döneminde %40 olan yetişkin nüfus içindeki kredi kartı sahipliği oranının %42’ye çıkması, ödemelerin kayıt altına alınması ile ülke ekonomisine olan katkısı dikkate alındığında olumlu bir gösterge olarak göze çarpıyor. Ancak finansal sisteme yeni girecek kullanıcılar ve özellikle gençlerimizle beraber kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat etmeliyiz” diyor.
Tablo 5: Bireysel Kredi Kartı Kişi Sayısı ve Yetişkin Nüfus İçindeki Payı
|Bireysel Kredi Kartı Kişi Sayısı (Milyon Adet) 1
|2016 Ekim
|2017 Ekim
|Değişim
|Kişi Sayısı
|22
|24
|%9
|Yetişkin Nüfus İçindeki Payı
|%40
|%42