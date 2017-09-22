Bitdefender’de yanlış alarm yok!

Bitdefender Antivirüs, bağımsız antivirüs araştırma ve test merkezi AV-Comparatives’in düzenli olarak gerçekleştirdiği ve güvenlik ürünlerinin performansını değerlendirdiği testlerden bir kez daha tam not aldı. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, AV-Comparatives’in gerçekleştirdiği Gerçek Dünya Koruma Testi’nde en iyi güvenlik çözümü oldu.

Prestijli bağımsız test kuruluşları yıl boyunca, kullanıcıların cihazlarını gözleri kapalı emanet edebileceği, yüksek koruma standartlarına uygun güvenlik çözümlerini belirlemek için bir dizi test gerçekleştiriyor.

Testlerde büyük başarı gösteren global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, Avusturya merkezli bağımsız test kuruluşu AV-Comperatives’in gerçekleştirdiği son testten de tam not aldı.

21 güvenlik çözümünün 389 farklı vaka testinden geçirildiği Gerçek Dünya Koruma Testi’nden tüm rakiplerini geride bırakarak tam notla geçen Bitdefender, kullanıcılarına %100 koruma sağladığını bir kez daha kanıtladı. Üstelik hiç “false positive” yani yanlış alarm olmadan.

AV-Comparatives Gerçek Dünya Koruma Testi Ağustos 2017 Sonuçları: https://www.av-comparatives. org/wp-content/uploads/2017/ 09/avc_factsheet2017_08.pdf