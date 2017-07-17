Bitcoin’e Türkiye’den de büyük ilgi

Dijital para birimleri, finans piyasalarının artık en önemli oyuncularından biri hâline gelmeye başladı. Kriptolu para kategorisinde yer alan Bitcoin ve Litecoin’e yatırımcıların ilgisi her geçen gün artarken, her iki para biriminin sağladığı kazançlar dudak uçuklatacak cinsten. Öyle ki Bitcoin’in değeri yılbaşından bu yana 145,14, Litecoin ise yüzde 946,15 arttı. Doviz.com verileri de Türkiye’den dijital paralara büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Türkiye’den her gün 20 binin üzerinde yatırımcı Bitcoin verilerini takip ediyor.

Her gün yaklaşık 260 bin kişinin döviz haberlerini yakından takip ettiği Doviz.com, dijital para birimleri Bitcoin ve Litecoin’in 1 Ocak 2017’den bu yana rekor seviyede değişim yaşadığını açıkladı. Doviz.com verilerine göre, yılın başından bu yana Bitcoin’in değeri yüzde 145,14 artarak 973,4 dolardan 2 bin 386,2 dolara tırmandı. Litecoin’in değeri ise yüzde 946,15 artarak 4,16 dolardan 43,52 dolara çıktı.

Bitcoin’in değeri 2 bin 386,2 dolar oldu

Ocak 2017’den bu yana dolar yüzde 1,45, euro yüzde 9,86, sterlin yüzde 5,72, yen yüzde 3,63, BIST 100 yüzde 33,42 oranında artış gördü. Bu oranlara karşılık döviz piyasasının en hareketli para birimleri olan Bitcoin yüzde 145,14 artış görürken, Litecoin de yüzde 946,15 ile piyasanın seyrini yerinden oynattı. Doların 3,57’yi gördüğü bugünlerde Bitcoin’in değeri 2 bin 386,2 dolar, TL cinsinden de 8 bin 512 TL oldu. Bitcoin’de yılın ilk gününden itibaren sürekli bir dalgalanma yaşandı. Son 7 ay içerisinde Bitcoin’in değeri sürekli yükselen bir grafik ortaya koydu.

Bitcoin ve Litecoin nedir?

Günlük 20 binden fazla kullanıcının takip ettiği Bitcoin, kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimi olarak biliniyor. Gündelik hayatta kullanılan TL, Dolar, Euro, Sterlin, gibi para birimleri gibi harcanabilen Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde üretilmiyor. Litecoin ise dünyadaki herkese anında sıfır maliyet ödemeleri yapmayı sağlayan, kişiler arası sanal para birimi olarak biliniyor. Litecoin, merkezi bir makamdan bağımsız olarak, matematik ağı tarafından korunuyor ve bireylerin kendi maliyelerini kontrol etmelerini sağlıyor.

Karşılaştırmalı performans tablosu