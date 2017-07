Bitcoin’e Türkiye’den de büyük ilgi

Dijital para birimleri, finans piyasalarının artık en önemli oyuncularından biri hâline gelmeye başladı. Kriptolu para kategorisinde yer alan Bitcoin ve Litecoin’e yatırımcıların ilgisi her geçen gün artarken, her iki para biriminin sağladığı kazançlar dudak uçuklatacak cinsten. Öyle ki Bitcoin’in değeri yılbaşından bu yana 145,14, Litecoin ise yüzde 946,15 arttı. Doviz.com verileri de Türkiye’den dijital paralara büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Türkiye’den her gün 20 binin üzerinde yatırımcı Bitcoin verilerini takip ediyor.