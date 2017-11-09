Bitcoin araştırken bilgilerinizi kaptırmayın!

Akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının kripto para merakını fırsata dönüştürüp, kimlik bilgilerini çalmaya odaklanan yeni bir zararlı yazılım tespit edildi. Siber suçlular, koz olarak bu kez dünyanın önde gelen kripto alışveriş alanlarından biri olan Poloniex’in sahte uygulamalarını kullandılar. Google Play mağazasında yayınlanan sahte uygulamalar en az 5 bin kişi tarafından indirildi.

Poloniex, satın almak ve ticaret yapmak için kullanılabilen 100’den fazla kripto para birimi ile dünyanın önde gelen kripto alışverişi alanlarından biri. Tek başına bu bile dolandırıcıların her türlü sahteciliği için cazip bir hedef olmasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte siber suçlular, Poloniex’in akıllı telefon ve tabletlere yönelik resmi mobil uygulamaya sahip olmamasından da faydalandılar. Poloniex’i koz olarak kullanarak, kullanıcıların kimlik bilgilerini elde etmeye odaklandılar.

Global antivirüs yazılım kuruluşu Eset’in tespitlerine göre kötü amaçlı uygulamalardan ilki, “POLONIEX” adıyla Google Play’e sızdı. Bu yılın Ağustos ve Eylül aylarında uygulama, kötü inceleme yorumlarına rağmen 5 bin kullanıcı tarafından yüklendi. İkinci sahte uygulamaolan “POLONIEX EXCHANGE” ise Ekim ayı ortasında Google Play’de yayımlandı ve 500 yüklemeye ulaştı.

Sahte uygulamaların ve arkasındaki kötücül hedefin tespit edilmesi üzerine “POLONIEX” ve “POLONIEX EXCHANGE” uygulamaları Google Play’den çıkarıldı. Ayrıca kötü amaçlı taklitlerin varlığından gerçek Poloniex haberdar edildi.

Kimlik bilgilerini nasıl çalıyor?

Kimlik bilgisinin çalınması, kullanıcı bir uygulamayı başlattıktan hemen sonra gerçekleşir. Zararlı uygulama, Poloniex oturum açma kimlik bilgilerini isteyen sahte bir ekran görüntüler. Kullanıcı kimlik bilgilerini girip “oturum açma”yı tıklarsa, kimlik bilgileri saldırganlara gönderilir.

Kullanıcıların, Poloniex hesaplarında etkinleştirilmiş çift faktörlü kimlik doğrulamasına (2FA) sahip olmaması durumunda, saldırganlar anında o hesaba erişebilir. Bu, saldırganların kendi adına işlem yapabilmesi, uygulama ayarlarını değiştirebilmesi veya şifrelerini değiştirerek hesabı kilitleyebilmesi anlamına gelir.

Kullanıcı 2FA kullanıyorsa, hesaplar davetsiz misafirlere karşı güvenlidir.

Kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Poloniex kullanıcısıysanız ve bu kötü amaçlı yazılımlardan herhangi birini cihazınıza kurduysanız, bunları kaldırmakla işe başlayın. Poloniex ve Gmail şifrenizi değiştirdiğinizden emin olun ve mümkünse çift faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeyi düşünün.

Gelecekte dolandırıcıların kurbanı olmamak için neler yapabilirsiniz?