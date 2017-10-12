Logosphere bilişim ve iş dünyasını buluşturacak

Yazılım sektörünün lider firmalarından Logo Yazılım tarafından bu yıl 6.sı düzenlenecek Bilgi ve Teknoloji Platformu Logosphere 2017, 26 Ekim 2017 Perşembe günü, Wydham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirilecek. Teması “Geleceği Birlikte Yazıyoruz” olarak belirlenen etkinliğin açılış panelinde, girişimci, fütürist Alphan Manas, gazeteci ve ekonomi yorumcusu Emin Çapa, Logo Yazılım CEO’su M. Buğra Koyuncu gibi isimler, bilişim teknolojilerindeki yenilikler ve Türkiye’nin geleceğine etkilerini tartışacak.

Gün boyunca Logo platformunda geliştirilen çözümlerin, Logo iş ortaklarının deneyimlerinin ve farklı sektörlerden birçok firmanın başarı hikâyelerinin paylaşılacağı Logosphere, geleceğin teknoloji dünyasının nasıl şekilleneceği hakkında katılımcılara ilham verecek.

Etkinlikteki oturumlarda dijital dönüşüm, kurumsal kaynak planlaması (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), perakende, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi, mobil satış, iş akış yönetimi, iş analitiği, çözümleri hakkında bilgi verilecek.

Dijitalleşen dünyaya ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak isteyen yöneticilere, IT alanında çalışan akademisyen ve öğrencilere ve farklı mesleklerden katılımcılara açık olan etkinlikle ilgili ayrıntılara www.logosphere.com.tr adresinden ve Logo’nun sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.