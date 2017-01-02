Bilgisayarınızı serinletmek için en etkili yöntemler

Yaz sıcakları geldi çattı. Bunaltıcı hale gelen sıcaklar canlılar için olduğu gibi, makineler için de sorun demek. Isınmadan kaynaklı performans kayıpları ve arızalar özellikle bilgisayarlar için büyük dert. Dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızın ateşini düşürmek için kullanabileceğiniz bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

TEKNOLOG – Özellikle toplama bilgisayarlarda fan yerleşiminin doğru olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Kasa içinde hava dolaşımının ve kasa dışıyla sirkülasyonun sağlıklı biçimde yapılabilmesi için en doğru yöntem, kasanın yan kapağında (mümkünse işlemcinin üzerinde bir konumda) fan yerleşimi faydalı olacaktır. İkinci fan da tam karşısına veya kasanın arka kapağına yerleştirilmeli. Bu fan sıcak havayı dışarı atacak şekilde dönmeli. Bu sayede fanlardan biri içeriye temiz ve serin havayı çekecek, diğeri de içerideki sıcak havayı dışarıya atacak şekilde dolaşım sağlayacak.

Bilgisayarın çevresini ferah tutun

Hani bayılan birinin çevresine toplanmak onun hava almasını önler ya; bilgisayar için de benzer bir durum geçerli. Tuhaf bir benzetme olduğunun farkındayım ama ne yapın edin bilgisayar kasasının çevresinde mümkün olduğunca boş alan bırakın. Çünkü bilgisayarınız, etrafındaki havayı içine çekerek kendisini soğutur. Masaüstü bilgisayarınızı bir köşeye veya bilgisayar masalarındaki o küçük dolaplara sıkıştırırsanız soğutma için gerekli hava akışını kısıtlamış olursunuz. Kısıtlı alandaki sıcak hava daha da ısınacak ve soğutması gereken bileşenleri soğutamayacaktır. Masaüstü bilgisayarınızın etrafında yeterli boş alan (en azından 5-10 cm) olduğundan emin olun, dizüstü bilgisayarınızın altına hava akışına izin verecek bir altlık yerleştirin ve tüm hava kanallarının ve fanların önünün açık olduğundan emin olun.

Paraya kıyıp sıvı soğutmaya geçin

Geçtiğimiz yıllarda sıvı soğutma sistemlerini üst seviye kullanıcılar uyguluyordu. Günümüzde ise çok daha kolay uygulanabilir hale geldi. Bilgisayarı soğutmanın yanı sıra, oldukça “havalı” bir görünüm de kazandırıyor. Kurmaya hazır sıvı soğutma sistemlerini internetten bulup sipariş vermek mümkün. Bu sistemi kullanabilmek için bileşenlerinizin ve kasanızdaki sistemin uygun olması gerekiyor. Özetle, sıvı soğutma sessiz ve iyidir.

Rutin temizlik işlemi de iyi gelir

Bilgisayardaki fanların çalışmasını engelleyen kir, toz, saç teli veya evcil hayvan tüyleri zaman içinde elektronik bileşenleri kaplayabilir ve daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebepten düzenli temizlik şart. Elektrik süpürgesiyle hava giriş çıkışlarını ve fanları temizlemek bir nebze olsun işe yarayacaktır. Ayrıca kasanın içini açıp, hava spreyi kullanmak, toz ve kalıntıları temizlemek önemli. Hava spreylerini elektronik mağazalarından bulabilirsiniz. Sakın ha üfleyerek bileşenlerin üzerine temizlemeye kalkmayın. Nefesinizdeki nem yüzünden tozlar devrelere yapışır.

Kasaya ekstradan fan ekleyin

Kasadaki fan sayısı, iyi bir hava sirkülasyonu için yeterli gelmeyebilir. Masaüstü bilgisayarınızın kasasına fazladan takacağınız egzoz fanları sıcak havanın kasadan dışarı atılmasını hızlandırırken, soğuk havayı içeri çeken daha fazla fan olması da yararlıdır. Ancak bu fanların montajı sırasında genel hava akışını bozmamanız da önemli. Örneğin kasanızın yan kapağında içeri hava çeken fanın yanına bir fan daha takmak iyi bir fikir, ancak o da içeri hava almalı. Bu fanı ters takarsanız içeride hava akışına hiç katkısı olmayan küçük bir alan yaratırsınız. Ana soğutma akımının bilgisayarınızdaki yolunu hesaba katmalısınız. Bazı kullanıcıların, püfür püfür bir kasa için yan kapağı açık bıraktığını görüyorum. Bunu yapmayın. Bu yöntem sıcak havanın uzaklaşmasında bir etki sağlamaz.

Dizüstünde soğutma için altlık kullanın

Soğutma sistemleri çoğunlukla masaüstü bilgisayarları ilgilendiren bir konu gibi geliyor fakat günümüzde çoğu kullanıcı dizüstü bilgisayarlarla zaman geçiriyor. Kasalarda olduğu gibi dizüstüleri açmak ve üzerinde düzenleme yapmak pek kolay değil. Peki bu sevgili bilgisayarlarımızın sıcaklarda kavrulmalarına göz mü yumacağız? Tabii ki hayır! Öncelikle, adı dizüstü diye bu bilgisayarları dizüstünde kullanmamız şart değil. Zira hem bilgisayarın hava akımını sağlayan mazgalların kapanmasına sebep oluyor, hem de dizlerimizin yaz sıcağında yanıp terlemesine yol açıyor. Masada kullanırken de yüzeyle arasında biraz boşluk bulunması hava akışını kolaylaştıracaktır. Bunun için altını tamamen kapatmayan bir destek kullanmanız yeterli. Eğer bunlar işe yaramıyorsa, uygun fiyata çok etkili bir çözüm olarak USB’den güç alan soğutucu altlıklardan birini deneyebilirsiniz. Altlıklar USB’ye bağlandıkları için bilgisayarınızı soğutmak üzere ek güç adaptörüne ihtiyacınız olmayacak, tabii pil ömrüne az da olsa etkisi olabilir.