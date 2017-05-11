Bilgisayarınızdaki Gereksiz Dosyaları Hızlıca Silin

PC’niz belli bir süre sonra hantallaşmaya ve disk alanı da sinyal vermeye başladıysa, almanız gereken önlemlerden biri gereksiz yazılım ve dosyaları kaldırmanız olmalı. Bu iş bazen çok yorucu ve karmaşık bir hal alabiliyor. Bu sebepten, yazılım desteği almakta fayda var. Bu yazımızda, bilgisayar bakımının temel taşlarını oluşturan en iyi ücretsiz araçları ve yöntemleri anlatıyoruz.

Verimli çalışmaya devam etmesini için bilgisayarınızı düzenli olarak temizlemeniz önemli. Bu iş için kullanabileceğiniz çok sayıda ücretsiz ve harika uygulama var ama maalesef sistem bakımı zaman alan bir iş. Ekranda ağır ağır ilerleyen durum çubuklarına odaklanmaktan daha önemli işleriniz olduğuna eminiz. Bu yüzden bilgisayar bakımını sık sık ihmal ettiğiniz de tahmin ediyoruz. Bu dosya konusunda gereksiz dosyaları silme, boş alan açma, hataları düzeltme ve işletim sistemini optimize etme konularında size zaman kazandıracak ama baştan savma da olmayacak yöntemlere bakıyoruz. PC optimizasyon uygulamanızı hızlandırmanın yollarını açıklıyor, Windows’la gelen dahili seçeneklere daha hızlı alternatifler öneriyor, bilindik temizlik yöntemlerine ek seçenekler sunuyor ve ters tepebilecek, temizlenmemesi gereken noktalara değiniyoruz.

CCleaner ile nelerin temizleyeceğinizi seçin

CCleaner (www.piriform.com/ccleaner) şüphesiz ki en popüler ücretsiz PC temizleme aracı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı var. Başarısının arkasındaki en büyük nedenlerden biri kullanımının çok kolay olması. Sisteminizde yer alan gereksiz dosyaları analiz edip derinlemesine temizlik yapmak için sadece birkaç tıklama gerektiriyor. CCleaner ile gelen varsayılan ayarları kabul ederek devam etmek daha kolay görünse de odaklanılması gereken ana faktörleri seçerek taramayı çok daha hızlı hale getirebilirsiniz.

Örneğin gerekirse CCleaner’ın “Windows” sekmesinin en üstünde görünen Internet Explorer’ı (veya Microsoft Edge’i) hiç kullanmıyorsanız işaretlerini kaldırarak CCleaner’ın onu taramamasını sağlayabilirsiniz. “Uygulamalar” sekmesinde görülen diğer kullanmadığınız uygulamaları da aynı şekilde seçim dışında bırakabilirsiniz. Örneğin bilgisayarınızda yüklü olmasa CCleaner’da Adobe Reader, Google Earth, Paint.NET gibi uygulamalar seçili olabilir. CCleaner ne kadar az uygulamayı hedef alırsa tarama ve temizlik o kadar kısa sürer. Ayrıca yaptığınız bu ayarları bir sonraki sefer de hatırlar. İşaretini kaldırdığınız programları gelecekte taramak isterseniz onları yeniden işaretlemeniz yeterli olur.

Glary Utilities ile hızlı temizlik

Glary Utilities (www.glarysoft.com) sisteminizdeki gereksiz dosyaları tarayıp silebilen bir diğer başarılı ve ücretsiz optimizasyon yazılımı. Bu yazılımda temizliği hızlandırmak için “Disk Temizleme” seçeneğini açın. Açılan pencerede sol alttaki “Seçimi kaldır!”a tıklayın, sonra da temizlenmesini istediğiniz alanları dikkatlice seçin. “Sistem Geçici Dosyası”, “User Geçici Dosyası”, “Geri Dönüş Kutusu”, “Windows Geçici Windows yükleyici” alanlarını ve kullandığınız web tarayıcılarını işaretlemenizi öneriyoruz. Diğer alanları görmezden gelebilirsiniz.

Glary Utilities’in hangi alanları hedef alacağına ek olarak (bkz. önceki ipucu) programın belli klasör ve dosyaları temizlemesini isteyebilirsiniz. (CCleaner’da da benzer bir özellik var.) Geçici dosyaları belirli bir klasörde topluyorsanız bu özellik işinize yarayabilir. Disk Temizleme özelliğine girdikten sonra alttaki “Özel Dosyalar ve Klasörler” bağlantısına tıklayın ve temizlemek istediğiniz yerleri ekleyin.

System Mechanic ile hızlı temizlik

System Mechanic’in ücretsiz sürümü (bitly. com/mech221) bilgisayarınızı temizlemeniz için iki ayrı araç sunuyor: “Clean out PC File Clutter” (PC dosya karmaşasını temizle) ve “Find and Remove Junk Files” (çöp dosyaları bulup sil). Bu ikinci seçenek gereksiz ve işe yaramaz dosyaları siler. Quick (hızlı) ve Deep (derin) olmak üzere iki temizlik modu vardır. Bunu seçin ve Quick Clear’ın yanındaki “Analyse”a tıklayarak ne kadar çöpün silineceğini görün. Temizlik işlemi bir dakikadan kısa sürecektir.

System Ninja ile çift dosyaları bulup silin

System Ninja (bitly.com/ninja221), Kayıt defteri temizleme, dosya adlandırma ve çift dosyaları bulma gibi eklentiler özellikler sunan hafif bir temizlik aracı. DuplicateFinder adlı bu son eklenti faydalı çünkü sabit diskinizde gereksiz yer işgal eden birebir aynı dosyaları bulabiliyor. Sisteminizdeki tüm dosya kopyaları yerine sadece belirli kriterlere uyan kopyaları tarama imkânı vererek zamandan tasarruf etmenize olanak tanıyor.

Baidu’nun Clean Genius’unu kullanın

Baidu Cleaner (cleaner.baidu.com) popüler temizlik araçlarından biri olmasa da sisteme yerleşen çöp dosyaları oluşma anında tespit eden Clean Genius adında akıllı bir özelliğe sahip. Bu sayede, tam kapsamlı tarama yaptığınızda temizlenebilecek öğeler en dağınık sistemlerde bile birkaç saniyelerde ekrana geliyor. Ardından Baidu Cleaner o dosyalara ne yapmanızı önerdiğini söylüyor.

PC’nizi web üzerinden temizleyin

CCleaner Cloud (www.ccleaner.com), PC’nizi uzaktan yönetme ve bakım yapma dışında arkadaş ve akrabalarınızın bilgisayarlarına da bakım yapma imkânı veren, CCleaner’ın web tabanlı versiyonu diyebileceğimiz bir çözüm. CCleaner yazılımını ayrıca indirip kurmanız gerekmiyor ama özel bir istemci yazılımını kurmanız şart. Ondan sonra CCleaner Cloud’a her yerden erişim hesabınıza bağlı PC’lerde temizlik yapabilirsiniz. CCleaner Cloud’da Piriform’un disk birleştirme aracı Defraggler da bulunuyor. CCleaner Cloud’un kullanımı için yandaki kutuya, daha ayrıntılı bir rehber için Ocak 2016 sayımıza bakabilirsiniz.

PC temizleme görevlerini zamanlayın

Temizlik işlemini elle başlatmak yerine istediğiniz zamanlarda otomatik başlamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin Windows Görev Zamanlayıcı’yı kullanarak Windows’un Disk Temizleme aracını çalıştırabilirsiniz ama bu araç CCleaner kadar başarılı değil. CCleaner’ı nasıl zamanlayacağınızı öğrenmek için yandaki kutuya bakın.