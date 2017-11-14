Bilgisayarda Stil, İncelik, İşlevsellik: Lenovo UltraSlim Ailesi

Bilgisayar pazarının en önemli oyuncularından Lenovo, her ihtiyaca ve bütçeye göre tasarlanmış, zariflikten ödün vermeyen ultra ince ürünleriyle sadece performansta değil, stil, incelik ve tasarımda da çok iddialı. Şirketin dikkat çeken serisi UltraSlim, 6 yeni üyesiyle tekrar kullanıcıların gönlünü fethetmeye aday.

Lenovo, klasikleşmiş ürün gruplarından Ideapad’lerin her ihtiyaca ve bütçeye göre tasarlanmış modelleriyle, işlevselliğin yanında inceliği, şık tasarımı ve de zarafeti de arayanlara hitap ediyor. Lenovo UltraSlim ailesinin 6 yeni üyesi IdeaPad 720, 520, 320 ve daha da inceyi, en inceyi vadeden S serisi cihazlar IdeaPad 720S, 520S ve 320S modern tüketicinin beğenilerini birebir karşılıyor. Bu şık tasarımlı modeller; stil, şekil ve işlevselliği bir potada eritiyor.

Her eve lazım ince: Yeni 320S

320s, sadece 1,9 kg hafifliğindeki yapısı ve 19,9 mm’lik şık ince tasarımı ile dikkat çekiyor. 320s, kolayca taşınabiliyor. Gelişmiş grafiklerin keyfini çıkarmanızı sağlayacak özelliklere sahip 320s, Dolby Audio Harman® hoparlörlerle de birlikte geliyor ve hem göze hem de kulağa hitap ediyor. Cihazlardan 14inç versiyonu 12 saate kadar, 15inç versiyonu ise 9 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Performans isteyenler buraya: 520S

Ben bilgisayarımdan performans beklerim diyenlerdenseniz, IdeaPad 520S size göre, 520s performans arayanların yeni gözdesi. 1,7 kg’lık yapısı ve sadece 19,33 mm inceliğindeki zahmetsizce taşınabilir tasarımı çok şık olan 520s, yeni eğik kenarlar ve birinci sınıf metal kaplama ile de bu şıklığı bir ileri boyuta taşıyor. 520S; mineral gri, şampanya altını, erik moru ve gül pembe renk seçenekleri ile geliyor. Performans keyfi de kısa kesmiyor, 520s 12 saatlik pil ömrü ile de adeta bir enerji santrali gibi.

Ve karşınızda ailenin en incesi: 720S

Lenovo IdeaPad 720S; sadece 1,55 kg hafifliği ve 15,9 mm’lik inceliği ile ekstra kolay taşınabilirliği, 14 saate kadar pil ömrüyle birlikte sunuyor. 16 GB belleği ile gelen ürün, çarpıcı UHD netliğiyle ev sinemasının görsel kalitesini sağlarken JBL Premium ses hoparlörleriyle Dolby Audio ses kalitesi sunuyor.