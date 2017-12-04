Bilgisayar virüslerinin 35 yıllık hikayesi

Dijital cihazları hedef alan virüsler, artık yaşadığımız çağın olağan bir gerçeğine dönüşmüş durumda. Ancak 1983’ten önce böyle bir kavram yoktu. Bilgisayar virüsü adını ABD’li matematikçi ve bilim adamı Professor Len Adleman’a borçluyuz. Adleman, ‘bulaşıcıdır ve çoğalır‘ tespitini yaptıktan sonra bu ismi koymaya karar veriyor. Bu yazımızda, bilgisayar tarihine ilişkin geçmişte kalan ama günümüzün dijital güvenlik sistemlerine ışık tutan önemli bir ayrıntıyı hatırlatıyoruz.

Profesör Len Adleman’ın öğrencisi Fred Cohen, ABD’de Kaliforniya Üniversitesi‘nde bir çalışma deneyi olarak zararlı bir program oluşturdu ve Adleman’in incelemesine sundu. Gelecekte DNA Bilgisayarların (DNA Computing) babası olarak da tanınacak olan Len Adleman, o sırada bir moleküler biyoloji laboratuarı içinde gerçek HIV virüslerini araştırıyordu. Öğrencisinin programını incelediğinde benzerliği hemen tespit etti: Bu program, bulaştığı sistemde hızla kendisini çoğaltırken aynen gerçek bir virüs gibi davranıyordu.

Bulaşıcıdır ve çoğalır

Len Adleman, bu çalışmanın yapıldığı 3 Kasım 1983 tarihinde ‘bulaşıcıdır ve çoğalır’ diyerek, bu zararlı yazılımlara “Bilgisayar Virüsü” (Computer Virus) adını verdi. Ve böylece tarihi bir saptama yaptı. Len Adleman’ın öğrencisi Fred Cohen de buna ilişkin çalışma tezinde virüslere ilişkin bu tanımı yaptı:

“Bir virüs, diğer programları, muhtemelen kendisinin evrimleşmiş bir sürümünü de içerecek şekilde değiştirerek enfekte edebilen bir programdır.”

Bilgisayar virüsleri artık hepimizi ilgilendiriyor

Dijital cihazların elimize sığabilecek kadar ufaldığı bir dünyada, bu kavram ve tanım artık herkesin gündeminde yer alıyor ve herkesi ilgilendiriyor. Len Adleman ve öğrencisi Fred Cohen’in çalışmaları, bilgisayar savunma tekniklerinin sürekli gelişmesine ve bilgisayar tehditleri üzerindeki araştırmalara yön verdi.

Profesör Adleman, bunun bilgisayar bilimleri tarihi için bir köşe taşı olduğunu biliyordu ve sadece Dr. Cohen’i değil, öğrenci gruplarını da bu konuyu araştırmaya teşvik etti. Bu ilk çalışmaların birçoğu daha sonra antivirüs endüstrisi haline gelmenin temelleri sayılır.