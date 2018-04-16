Bilgisayar Monitörlerinde Kalibrasyon Ayarı Nasıl Yapılır?

Kalibrasyon ayarları bilgisayar kullanan herkes için önemli bir konu. Bilgisayar monitörleri sahip oldukları teknolojilere göre farklı skalalarda görüntü kalitesi sunuyor. Bununla birlikte, doğru ayarlar yaparak ekrandan çok daha yüksek verim elde etmek mümkün. Monitör kalibrasyon ayarlarını doğru şekilde yaptığınızda, fotoğraflarınızı düzenlerken, oyun oynarken veya film izlerken aradaki farkı daha iyi göreceksiniz.

Monitörlerde doğru ayarları tutturmanın oldukça karmaşık bir işlem olduğunu, kenarından köşesinden bu işe bulaşmış herkes bilir. Aslında fotoğrafların, videoların ve web sitelerinin olması gerektiği gibi görünmesini sağlayan monitörlerin düzgün ayarlara kavuşması amacıyla oluşturulmuş birçok yaratıcı girişim mevcut.

Monitör kalibrasyon uzmanları, ışık ve karşıtlık değerlerini ölçmek için pahalı araçlar kullanabilirler ama bizim elimizde Windows’un işletim sistemi içindeki kendi kalibrasyon programı var. Programın kullanımı oldukça kolay ama monitörünüzün nasıl çalıştığını anlamak ve ayarlarına nasıl erişeceğinizi bulmak için biraz zaman harcamanız gerekebilir. İşlemler oldukça kolay olmasına rağmen, ayarlar arasında kaybolma ihtimaline karşılık monitörünüzün kullanım kılavuzunu el altında bulundurmanızda fayda var.

Karşıtlığı doğru şekilde ayarlarsanız buradaki tüm açık renkler arasında farkları görebilirsiniz. Bu ayar, monitörünüz üzerinden yapılır.

Monitörlerin hepsi birbirinden farklı olduğu için açıklamalarımızı da olabildiğince genellemeye çalıştık. Ekran ayarlarını doğru yaptığınız takdirde, bundan böyle fotoğraflara ve web sitelerine bambaşka bir gözle bakacağınıza eminiz!

Monitörünüzün kalibrasyon ayarlarını yapın

1. Ekranınızı hazırlayın

Kalibrasyona başlamadan önce, ekranınızın doğru şekilde kurulmuş olması ve ayarlarını nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Monitörünüzün birkaç ayar düğmesi vardır ve bunlardan birine (genellikle “Menu”) bastığınızda ekranda görüntü ayarları çıkacaktır. Yön tuşlarını kullanarak ayarlar arasında gezinebilirsiniz. Fabrika ayarları seçeneğini bulabilirseniz kullanmanızı tavsiye ederiz.

2. Temel ayarlar

Monitörünüzün doğrudan güneş ışığı almadığından ve bilgisayarınızı her zaman kullandığınız yerde oturduğunuzdan emin olun. Monitörlere belli açılardan bakılınca renk kaybına uğrayabilir. Bu nedenle monitörün tam karşısına geçin. Masaüstündeki boş bir yere sağ tıklayın ve “Kişiselleştir”, ardından da “Görüntü” seçeneğine tıklayın. Son olarak “Çözünürlüğü ayarla seçeneğine basın.

Doğru renk dengesi, grilerin ve beyazların olabildiğince saf görünmesini ve diğer tonlarla karışmamasını sağlar. Doğru ayarları tutturmak zordur ama bir kez yapıldığında, farkı fark etmemek imkânsızdır.

3. Yeni çözünürlük

Çözünürlük sürgüsünü en üst seviyeye getirin ve “Tamam” düğmesine basın. Ardından Windows’un kalibrasyon aracını çalıştırmak için “Rengi ayarla” seçeneğini tıklayın. Bilgisayarınızda birden çok monitör kullanıyorsanız, gri monitörü, ayarlarını yapmak istediğiniz monitörün üzerine sürükleyip bırakın. Tek bir monitör kullanıyorsanız, “İleri” düğmesine basarak ilerleyin. Bir sonraki ekranda çıkan bilgileri okuduktan sonra bir kez daha “İleri”ye tıklayın.

Görüntü kalitesinde farkı göreceksiniz

4. Gama

Gama, açık ve koyu alanların insan gözüyle nasıl göründüğünü denetler ama parlaklık ve karşıtlık ayarlarından farklıdır. Yeni ve üst düzey bazı monitörlerde gama ayarları ekran üzerinden de ayarlanabiliyor ama neyse ki bu ayarları Windows içinden yapmak da mümkün. “İleri”ye tıklayarak gamayı ayarlayın ve soldaki sürgüyü kullanarak ortadaki daireleri olabildiğince küçültmeye çalışın