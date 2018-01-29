Bilgi Üniversitesi, mültecilere kodlamayı öğretecek

Re:Coded Kodlama Eğitim Kampı, İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da düzenleniyor. Program, kodlamaya ilgi duyan, mülteci gençleri hedef alıyor. 26 Şubat’ta BİLGİ Kuştepe Kampüsü’nde başlayacak olan eğitime başvuru için son gün ise 31 Ocak.

Re:Coded Eğitim Kampı, yaşları 17 ila 35 arasında değişen göçmen gençleri, geleceğin yazılım geliştiricileri ve teknoloji liderleri olmaları için eğitecek. İstanbul’daki eğitim kampı, İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ve Asfari Foundation (Asfari Vakfı) ile Western Union Foundation (Batı Birliği Vakfı) desteğiyle gerçekleşecek. 26 Şubat’ta BİLGİ Kuştepe Kampüsü’nde başlayacak programa başvurular için son tarih 31 Ocak.

Program boyunca öğrenciler yazılımcı olma serüvenlerinde, Android geliştirme becerisi ve yeni proje üretmeyi öğrenecekler. Bununla beraber, sektör liderlerinden eğitimler alacak, Türkiye’deki teknoloji ekosistemini yakından tanıyacak ve konuk konuşmacılardan ilham verici hikâyeler dinleyecekler.

Öğrenciler programdan, kendi yarattıkları web siteleri ya da uygulamalardan oluşan, iş görüşmelerinde kullanabilecekleri portfolyolarıyla ayrılacaklar.

Programla, eğitimi tamamlayan öğrencileri dijital iş dünyasına kazandırmak, çevrelerindeki toplulukları dönüştürmeleri konusunda desteklemek amaçlanıyor.

Eğitim ile ilgili bilgiye ve başvuru formuna http://www.re-coded.com/bootcamps/ adresinden ulaşılabilir. Programa katılmak isteyenlerin, orta seviyede İngilizce bilmeleri gerekiyor.