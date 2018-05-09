Beyaz yakalı flört konusuna odaklanmış pek çok servis bulunuyor. Mobil tanışma uygulaması happn’a göre, İstanbul’da beyaz yakalı çalışanların yoğunlukta olduğu semtler arasında mesai saatlerinde online flörtte en şanslı olunan semt Nişantaşı oldu. İş ve özel hayatı ayırmak isteyenler de artık happn’ın yeni “görünmez mod” özelliğiyle mesai saatlerinde profillerini gizleyebiliyorlar.

Yolunuzun kesiştiği insanları bulmanızı sağlayan tanışma uygulaması happn, İstanbul’un iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu semtlerinde çalışanların online flörtte en şanslı oldukları yerleri açıkladı.

Uygulamanın hafta içi mesai saatlerinde kullanımına göre, happn kullanıcılarının en çok “Crush” olduğu, yani karşılıklı birbirlerini beğendiği semt Nişantaşı oldu. Nişantaşı’nı sırasıyla Taksim, Levent ve Mecidiyeköy takip ediyor. happn ayrıca mobil tanışma uygulamasının en yoğun kullanıldığı saatlerin öğle arası ve işten çıkış saatleri olan 18.00 ile 18.30 arası olduğunu açıkladı.

En çok “Crush” olunan semtler sırasıyla şöyle:

Nişantaşı

Taksim Şişhane

Levent

Mecidiyeköy

Gayrettepe

Ümraniye

Batı Ataşehir

Etiler

Maslak Plazalar

Üyelik paketi alanlar iş ve özel hayatı birbirinden kolayca ayırıyor

İş ve özel hayatını ayırmaya özen gösterenleri de düşünen happn, kullanıcılarına hafta içi mesai saatlerinde “görünmez mod” özelliği sunmaya başladı. Üyelik paketi satın alan kullanıcılar, görünmez olma özelliğini seçtiklerinde belirledikleri gün ve saatlerde happn profilleri yollarının kesiştiği kullanıcılara gösterilmeyecek. Örneğin iş yerindekilerle flört etmek istemeyen kullanıcılar hafta içinde saat 09.00 -18.00 saatleri arasında profillerini gizleyebilecekler.

happn ayrıca üyelik paketi satın alan kullanıcılarına; yaş, son etkin olduğu tarih ve diğer kullanıcılara uzaklığı gibi bilgileri de gizleme seçeneği sunuyor. Kullanıcılardan gelen geribildirimler sonucunda tasarlanan bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar flört ederken profillerinin kontrolüne hakim olabilecekler.

happn’ın ayrıcalıklı özelliklerini App Store, Play Store ve Windows Store’un son güncellemesiyle kullanmak mümkün. Yeni abonelik paketi satın alan kullanıcılar bu yeni özelliklerin yanı sıra profillerini beğenen kullanıcıları da görebilecekler.