Beşiktaşlılar flörtte de şampiyon!

Online tanışma uygulaması Happn, Türkiye’nin en “flörtöz” taraftar grubunu belirledi. Türkiye’nin dört büyük futbol takımının kendi sahalarında oynadıkları maçlardaki verilere göre, stadyumda en çok “Crush” olan, yani uygulama üzerinden birbirlerini karşılıklı beğenen taraftar grubu Beşiktaşlılar oldu.

Futbol kimilerine göre sadece bir oyun, ama birçok taraftar için futbol bir oyundan çok daha fazlası. Beraberlik, dayanışma, umut, coşku, hüzün, gurur ve belki de en çok da büyük bir aşk futbol…

Tuttukları takımın maçlarını hiç kaçırmadan takip eden taraftarlar stadyumda sadece futbol coşkusu yaşamakla kalmıyor, hoşlandıkları kişilerle de karşılaşabiliyorlar.

Online tanışma uygulaması happn, ligin ilk 10 haftasında dört büyük takımın kendi sahalarında oynadıkları maçlarda taraftarların uygulama içi etkileşimlerini araştırdı.

Buna göre; en çok “Crush” olan, yani uygulama üzerinden birbirlerini karşılıklı beğenen taraftar grubu Beşiktaşlılar oldu… Listede ikinci sırayı Galatasaray taraftarı alırken, Fenerbahçe üçüncü, Trabzonspor taraftarı ise dördüncü sırada yer aldı.

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da; Beşiktaş taraftarı hariç tutulduğunda, Galatasaray taraftarının flört konusunda Fenerbahçelilere göre daha şanslı olduğu…

Fenerbahçelilerin zaman tünelinde daha fazla kişi olmasına rağmen, Galatarasaylılara göre daha az “Crush” oldular, yani daha az sayıda kişiyle birbirlerini karşılıklı beğendiler.