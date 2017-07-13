Beko’dan Tozu Hapseden, Havayı Temizleyen Klima

Beko’nun Ionizer + özelliği ile havayı tozlardan otomatik olarak temizleyen klimaları, kavurucu sıcaklarda evleri serinletiyor. Beko inverter tipi klimalar, GittiGidiyor’da özel avantajlar ve indirimlerle tüketiciye sunuluyor.

Avrupa’nın lider solo beyaz eşya markası Beko klimalarıyla serinleme vakti geldi. Beko’nun Ionizer+ özelliği bulunan inverter tipi klimaları sadece serinletmekle kalmıyor, havanın temizlenmesini de sağlıyor. Şimdi ÖTV’ye ek 350 liraya varan indirimler ve World karta özel, peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla tüketiciyle buluşan Beko klimalar, teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

61210 AA Mirror Ionizer+ Inverter Klima

Beko’nun A+++ sınıfında yer alan bu kliması, Ionizer+ özelliği ile havayı temizlerken, 3M filtre ve yıkanabilir toz filtresiyle mikroskobik partikülleri hapsediyor. Ionizer+ Otomatik temizleme teknolojisine sahip bu klimalar kendilerini de temizliyor. Sessiz modda çalışma imkanı sağlayan ürün, enerji kontrol özelliği sayesinde tek tuşla odadaki kişi sayısı, sıcaklık ve koşullara göre enerji harcıyor. Akıllı çalışma sistemi olan üründe dijital gösterge yer alıyor. Hızlı soğutma ve ısıtma özellikleriyle kullanım kolaylığı sunan klima, 24 saat programlanabiliyor.