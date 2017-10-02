Beko’dan evde 5 dakikada gerçek pizza ve pide keyfi

Beko ankastre fırınlar, pizza pro özelliği ile evde 5 dakika gibi kısa bir sürede İtalyan pizzası ve Karadeniz pidesi hazırlama imkanı sağlıyor.

Beko ile artık evde gerçek pizza ya da pide yapmak mümkün. Beko ankastre fırınların, taş fırın etkisi yaratan pizza pro özelliği ve 320oC’ye kadar çıkan sıcaklığı ile mutfağınızda 5 dakikada hamuru çıtır çıtır, malzemeleri yumuşacık İtalyan pizzası ya da Karadeniz pidesi hazırlayabilirsiniz. Evinizdeyken kendinizi Karadeniz ya da İtalya’da bulabilirsiniz.

SURF teknolojisine sahip Beko ankastre fırınlar yemeklerin eşit ve mükemmel bir şekilde pişmesini sağlıyor. Normal pişirme teknolojisine sahip fırınlarda sıcaklık homojen bir şekilde dağılmadığı için yemeklerin daha çok arka kısımları pişerken, SURF teknolojisi sıcak havanın fırının her noktasına eşit bir şekilde gönderilmesini sağlıyor.

SURF pişirme sisteminde ısıtıcılarda oluşan sıcak hava, her iki yan duvarda bulunan çok sayıdaki deliklerden pişirme haznesinin içine üfleniyor, pişirilecek gıdanın üzerinde ve tepsilerin altında dolaşıyor. Fırın tepsisindeki yemeğin üzerinde dolaşan sıcak havanın, sadece o tepsi üzerinde kalması sağlanarak alt tepside pişen yemeğin kokusunun üst tepside pişen yemeğin kokusuna karışması da önleniyor. Ayrıca Surf panelleri, kolaylıkla sökülüp yıkanabildiği için deliklerin zamanla tıkanması problemi yaşanmıyor.

Beko ankastre fırınlar parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik yüzey kaplaması ve camdan yapılmış dekoratif iç kapağı ile kolay temizlik sağlıyor. Fırının tek parçadan oluşan pişirme bölmesi de gizlenmiş vida bağlantı ve ekleme noktaları sayesinde kir birikmelerine karşı büyük avantaj sağlıyor.