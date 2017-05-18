Beko’dan Cyclone Plus Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Beko’nun tüketicilerle buluşturduğu yeni Cyclone Plus toz torbasız elektrikli süpürgesi, A sınıfı üstün temizlik performansıyla dikkat çekiyor.

Beko, yüksek temizlik performanslı Cyclone Plus elektrikli süpürgesini tüketicilerle buluşturdu. A enerji sınıfı, A sınıfı sert zemin temizliği, A sınıfı toz tutma özelliği ve tek elle kolayca boşaltılabilen pratik toz haznesiyle öne çıkıyor.

Hijyenik, tozdan arındıran boşaltma kabı bulunan Beko elektrikli süpürge, iki kademeli yeni siklonik filtrasyon sistemi ile büyük ve küçük parçacıkları ayrıştırarak hapsediyor. Üst kısımdaki MIF Filtre, parçacıkların motora kaçmasına engel oluyor. Beko Cyclone Plus’ın anti statik özellikli toz hanesi, tozların yapışmasını engelliyor ve kolayca temizlenebiliyor.

Beko elektrikli süpürge, çift HEPA filtreleme özelliği ve HEPA 13 filtresi sayesinde emdiği tozların %99,98’ini içine hapsediyor ve böylece evin havasını temiz tutuyor. Özel Turbo fırça teknolojisi sayesinde halıda ve sert zeminde daha hijyenik ve etkili temizliğe yardımcı oluyor, evcil hayvan tüylerinin etkin temizliğini sağlıyor.